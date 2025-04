“Yo también quiero ser presidente de grande”: el emotivo intercambio entre Orsi y un niño

Locales

El presidente de la República, Yamandú Orsi, protagonizó un emocionante intercambio con Ian, un pequeño de Las Piedras, quien le manifestó su deseo de “ser presidente de grande”.

En el marco de una actividad de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs), el mandatario fue entrevistado por “pequeños periodistas”, quienes le consultaron sobre su posición frente a la violencia y su vida personal.

Después de las preguntas, Ian dialogó con Orsi, quien le dijo que había empezado “de la mejor forma” para cumplir su deseo de convertirse en presidente.

“Lo que me lleva a ser presidente, en realidad, es que hay gente y niños que viven en la calle y a mí me gustaría cambiar eso para darles un hogar para vivir, para que ellos puedan vivir hasta la adolescencia. También planeo ser abogado porque me gusta que todo tome justicia. No me gusta la injusticia, porque por eso mismo mis padres estaban en la calle. Mis razones serían por el cuidado de niños, niñas y adolescentes y mi preocupación en la infancia”, dijo Ian, según consignó el periodista Diego Martini Lemos.

Orsi le respondió al pequeño que “va por el buen camino”. “Creo que venís bien. Ojalá todos tuviéramos la visibilidad que vos tenés y que de tan chico te guste hacer tanto por los demás. Yo creo que sos el ejemplo personal que todos precisamos. Te tengo que agradecer el gesto”, dijo Orsi.

El niño le dijo al presidente que “le encanta la política” y que “estudia bastante”. Orsi le sugirió al pequeño que se “tomara su tiempo”, y se emocionó al enterarse que los niños que lo entrevistaron eran de Las Piedras, Canelones.

Una niña también le consultó a Orsi si prefería “ser presidente o maestro de Historia”. “Es la pregunta más difícil que me han hecho. No puedo decir que uno me gusta más que lo otro, porque a veces tengo añoranzas y me gustaría volver a la docencia. Pero me encanta lo que estoy haciendo y el desafío es maravilloso. Yo me preparé y mi profesión es la docencia, por lo que me queda esa nostalgia”, respondió el presidente, consignó Telemundo.