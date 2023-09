“Yo soy futuro, miro para adelante”: así fue el Seré Curioso de Cristina Morán en 2014

Locales

Montevideo Portal

Este viernes falleció Cristina Morán, la mujer televisión, una referente a nivel de la presencia de la mujer en los medios de comunicación, pero sobre todo una de las principales figuras de la comunicación de nuestro país en general. Y lo hizo hasta los últimos días de su vida, con presencia (en la media de lo posible) en televisión o radio cada vez que se la invitaba a un programa.

Así, protagonizó momentos televisivos que quedarán para siempre en la memoria de los uruguayos. Montevideo Portal tuvo la oportunidad de entrevistarla en el segmento Seré Curioso en 2014, en el que tuvo la oportunidad de hablar de su nombre, de sus inicios actorales en la radio, de la presencia de la mujer por primera vez en una pantalla de televisión, pero siempre se animó a hablar de política y tuvo la oportunidad de opinar del gobierno del entonces presidente José Mujica.

Cuando se le preguntó si era feliz, Cristina respondió: “Sí, claro. ¡Cómo no lo voy a ser! Lo fundamento: tengo 83 años, estoy viva, sana, lúcida, en plena actividad, soy autodependiente, tengo una hija y tres nietos, voy a empezar temporada de teatro en agosto, me operé de la cadera hace siete meses y acá me ves...”.

