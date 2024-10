“Yo soy de Tauro”: Jorge Díaz criticó a Andrés Ojeda por dichos sobre matar rehenes

Elecciones 2024

El exfiscal de Corte y asesor en seguridad del candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, respondió a dichos realizados por el colorado Andrés Ojeda, quien trazó un paralelismo entre la salida de Uruguay del Mercosur y los consejos que les da a sus clientes como abogado penalista.

En una reunión con la Asociación de Despachantes de Aduana, el candidato colorado dijo: “Si usted va a secuestrar el avión, por lo menos tiene que estar dispuesto a matar a un rehén. Si no, no secuestre el avión. Porque la próxima vez que secuestre el avión, nadie le va a creer. Entonces, Uruguay no puede hacer 50 amagues a irse de un Mercosur del que nunca se va a ir. Esa es la realidad”.

Ante estos dichos, que fueron consignados por Montevideo Portal, Díaz reaccionó en la red social X.

“Por suerte no tengo clientes que piensen secuestrar aviones… ni que destruyan documentos. Tampoco se me ocurriría aconsejarle a alguien matar rehenes. Mucho menos les sugeriría que existe la posibilidad de que vayan a salir vivos para intentar secuestrar un segundo avión. Pero ta, yo soy de Tauro, y dicen que somos muy realistas”, criticó el exfiscal de Corte que actualmente se desempeña como abogado en el sector privado.

