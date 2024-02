“Yo puedo ganarle al Frente Amplio”: Gandini en acto de Por la Patria en Montevideo

Política

Jorge Gandini, senador y precandidato presidencial blanco, dio un discurso este sábado en el Encuentro Nacional de agrupaciones de Por la Patria, en el Centro Asturiano de Montevideo, en el que habló de su precandidatura y recordó al histórico líder blanco Wilson Ferreira Aldunate.

“Por lo que dice la gente, la mitad de los uruguayos son wilsonistas, el asunto es ser capaz de interpretar qué es hoy ser wilsonista”, sostuvo.

“No es ‘Nuestro Compromiso con Usted’, ese era el wilsonismo del ‘71, tampoco es el Wilson de la gobernabilidad y de la salida de la dictadura, y mucho menos el de la dictadura porque el país ha cambiado. Hay que interpretar la esencia y ésta es que Wilson fue capaz de estar donde tenía que estar y hacer lo que había que hacer más allá de los costos políticos”, explicó.

En ese sentido, Gandini dijo que Ferreira fue un “gran trasgresor” y no había “nadie más progresista”.

“Yo puedo ganarle al Frente Amplio, porque (desde muy jóvenes) aprendimos cómo hay que competir con ellos, sus discursos, su visión de acumulación, sus ideas de las alianzas que es diferente a la nuestra. A mí no me hagan cuentos, hay que enfrentar a la izquierda y no hay nada que me guste más, porque soy muy blanco y muy wilsonista”, aseguró el senador y agregó: “Podemos dar esa batalla y yo estoy convencido que puedo”.

También señaló que “todos los partidos políticos están al mismo tiempo en un proceso de renovación de sus liderazgos”.

“El Partido Colorado no tuvo a ninguno de los que tuvo, por la razón que sea; el Frente Amplio no tiene a ninguno de sus históricos y busca sus nuevos liderazgos; y en el Partido Nacional no está Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou no puede. Por tanto, las referencias del tiempo que viene están en construcción y nosotros no queremos ganar, queremos cambiar este país de raíz y a eso vamos”, afirmó.