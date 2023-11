Política

“Yo pienso que no violé la Constitución”, dijo Manini por su rol en la génesis de Cabildo

Montevideo Portal

El libro Manini. Un comandante sin jefe, sobre el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de la autoría de Fernando Amado, salió a la venta este lunes y un adelanto fue publicado por el semanario Búsqueda.

En un pasaje del texto, a partir de una entrevista con el ahora senador, Manini Ríos reconoció que el nombre Movimiento Social Artiguista fue una idea suya, así como también la bandera de Artigas para que represente a los cabildantes.

De esta forma se abrió una polémica sobre que el senador habría violado el artículo 77 de la Constitución, que establece, para los militares en actividad, “abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar otro acto público o privado de carácter político, salvo voto”.

Sin embargo, en diálogo con Montevideo Portal, Manini Ríos consideró que no violó la Carta Magna. “Yo pienso que no violé la Constitución, porque no participé en ninguna actividad política mientras estuve en funciones”, indicó.

A su vez, expresó que su objetivo durante su tiempo al frente del Ejército era terminar los cinco años. “Yo en ningún momento pensaba en ser cesado, yo esperaba terminar el quinto año de gobierno”, añadió.

Manini Ríos aseguró que estaba al tanto de que un grupo de personas se había propuesto juntar firmas para que sea candidato a la Presidencia, pero insistió en que en ningún momento participó de actividades político-partidarias.

“Lo del nombre y lo de la bandera fue en una actividad informal. Nunca hubo alguna instancia formal en la que yo haya participado mientras estuve como comandante”, dijo.

Por otro lado, ante la consulta de si había leído el libro, respondió que no. “Confío en que si está entrecomillado, es lo que yo dije. Yo digo lo que siento”, sostuvo.

