“Yo estoy dispuesto a debatir”: Lema planteó “contraste de modelos” y Bergara le respondió

El candidato blanco a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, expresó en las últimas horas su “total disposición” a debatir en el marco de la campaña rumbo a las elecciones departamentales del 11 de mayo.

En rueda de prensa, Lema dijo que sería una instancia para “contrastar las diferentes posiciones” y apuntó, en particular, a distintos cruces que tuvo, en lo que va de la campaña, con el frenteamplista Mario Bergara.

“Creo que hay que hacerse responsable de estos procesos de tantos años con un fracaso total en una cantidad de resultados. Yo estoy dispuesto a debatir y a que quede absolutamente comprobado el contraste de los modelos y por qué lo que está diciendo Bergara no es así”, afirmó el nacionalista en la noche del martes.

“Esto va más allá de las camisetas partidarias. Esta elección del 11 de mayo no es una elección de camisetas. Es sobre si estamos conformes con el sistema de recolección o no, sobre si estamos conformes con las veredas y las calles, si estamos conformes con el transporte. Entonces, que una vez más aparezcan las mismas promesas de siempre y las mismas excusas de siempre, no la puedo dejar pasar”, agregó.

Este miércoles, también en rueda de prensa, Bergara fue consultado sobre el planteo de Lema. “Yo no veo mal en general los debates. Ahora, somos seis candidatos, entonces es de las cosas que hay que analizar. Porque para que sea una cosa legítima, razonable, tendríamos que tener una cuestión bien amplia. Pero además hay que generar un clima razonable para el debate político”, afirmó.

El frenteamplista apuntó a que ve “en particular desde el Partido Nacional” una “enorme agresividad que ha llegado hasta a los insultos”. “Ese no es el contexto en que uno pueda pensar en un debate”, dijo.

