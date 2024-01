“Yo estoy con miedo”: los últimos mensajes de la joven de 20 años asesinada por su pareja

Judiciales

Este lunes, en la frontera con departamento de Artigas, un joven mató a su pareja de 20 años de un disparo en la cabeza. El hecho quedó grabado por las cámaras de videovigilancia de la zona y el caso fue elevado a las autoridades para su investigación como un femicidio.

Según supo Montevideo Portal a partir de fuentes judiciales, momentos antes de que se cometiera el crimen, la víctima le envió una serie de mensajes a una amiga, en los que advertía que se encontraba en una situación de peligro.

“Él me apuntó con un arma. Yo estoy con miedo, él me estaba siguiendo”, indicó la joven en una parte de la conversación, en referencia a una situación anterior. En determinado momento, la víctima relató que pasó cerca de donde estaba el homicida. “Él está viniendo, ayudame. Nunca me pasó a mí”, expresó en otros mensajes.

Luego, de acuerdo con la conversación, el asesino comenzó a gritarle a la joven y ella decidió interrumpir el trayecto para regresar a su casa. “En frente a la farmacia voy a llamar a un taxi”, aseguró.

Ante la pregunta de la amiga de por qué no llamaba a la Policía, la joven afirmó: “Tengo miedo, no quiero incomodar más a mis padres. Yo ya lo dejé a él”.

Luego, la víctima dejó de responder los mensajes.

Producto de esto la amiga se comunicó, también mediante mensajes, con el asesino, pero él negó que haya estado siguiendo a la joven. “Estás desvariando. Hace horas que estoy acostado”. La mujer le respondió: “Vos vas a saber lo que es bueno si ella no aparece en cinco minutos”.

