“Ya van a ver”: la frase de Luis Fernández Albín ante el juez y la fiscal

Montevideo Portal

Luis Fernández Albín, identificado como líder de la banda narco conocida como Los Albín y considerado uno de los principales colaboradores de Sebastián Marset, fue extraditado el pasado jueves desde Argentina. El viernes, en tanto, la Justicia le imputó los delitos de organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos.

En una de las audiencias, ante el juez de Crimen Organizado Fernando Islas y la fiscal Angelita Romano, Fernández Albín dijo: “Ya van a ver”. Según informó el diario argentino Clarín y también dio cuenta el periodista Eduardo Preve, el narco estaba molesto por la cobertura mediática de su caso.

Más adelante, tras ser imputado, Fernández Albín se disculpó ante el juez y la fiscal por sus señalamientos.

El líder de Los Albín deberá cumplir prisión preventiva por 120 días mientras la Fiscalía sigue investigando la causa.

La detención de Fernández Albín se concretó el 20 de noviembre, en Argentina. La policía lo investiga como integrante de una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína hacia el extranjero.

En el marco de las actuaciones policiales, hasta el momento, se logró la incautación de dos toneladas de cocaína en Punta Espinillo.

