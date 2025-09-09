Locales

“Ya se está empezando a percibir”: Bergara destacó “clara mejora en materia de limpieza”

Montevideo Portal

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a la situación de la limpieza en la capital a casi dos meses del inicio de su gestión.

En tal sentido, Bergara destacó en rueda de prensa estar “trabajando con mucho entusiasmo, con un muy buen equipo” dentro de la comuna.

“Algunas cosas ya la ciudadanía las está viendo”, opinó, y destacó que “todo el equipo vinculado al desarrollo ambiental, la limpieza y la gestión de residuos en el departamento está recorriendo todos los barrios”.

Además, agregó que el equipo “está recorriendo y charlando con los vecinos y vecinas”, por lo que “ya se está empezando a percibir una labor que, rápidamente, va a ser de clara mejora en materia de limpieza”.

En tanto, Bergara señaló que existen datos preliminares acerca de “la cantidad de contenedores levantados en estos últimos dos meses”, y que ya existe “un aumento sensible con respecto a los años anteriores”. “Ese es el puntapié inicial”, recalcó.

“Se han superado los 4.000 contenedores de promedio por día en los últimos dos meses, lo cual es una cifra sensiblemente superior a las cifras históricas”, sentenció.

