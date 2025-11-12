“Ya no hay garantías”: Delgado contra presidenta de la Jutep, que “no genera confianza”

Política

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, apuntó contra la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana María Ferraris, y dijo que “no genera confianza”.

Según manifestó, quien esté al frente de dicho organismo “debería […] estar por encima de la camiseta partidaria”. “La verdad que, para nosotros, la actual presidenta de la Jutep no nos genera confianza, le hemos perdido la confianza política e institucional”, sostuvo en rueda de prensa.

El exsenador blanco se refirió al fallo de la Jutep en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y aseveró que “condena la actitud” que tuvo “la mayoría” de este organismo. Así, cuestionó las declaraciones posteriores que tuvo Ferraris, quien manifestó que se trata de una “cuestión interpretativa”. “Creo que no es una persona idónea para estar en ese cargo”, señaló Delgado, y enfatizó en que “ya no hay garantías”.

Al respecto, el excandidato presidencial apuntó que el próximo lunes 17 de noviembre se reunirá el directorio y se discutirán posibles medidas a tomar en este caso.

