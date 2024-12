Política

“Y hasta me está gustando que me digan tibio”: la frase de Lacalle ante empresarios

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este miércoles ante empresarios al proceso de transición que lleva adelante su administración con el próximo gobierno de Yamandú Orsi.

Durante una ceremonia de reconocimiento a los exportadores, el mandatario contó parte de lo que habló con su gabinete durante la reunión del Consejo de Ministros de la semana pasada, a quienes les pidió “terminar con la misma fuerza” con la que empezaron la administración.

En otro pasaje de su discurso, según consignó Canal 5 Noticias (Medios Públicos), Lacalle Pou planteó “desmitificar el enfrentamiento” entre el Estado y el sector privado.

“Me parece una buena oportunidad para desmitificar de una vez por todas —y es increíble que sigamos hablando de esto— para desmitificar del enfrentamiento entre lo público y lo privado, el enfrentamiento del Estado y el mercado, que ahora está tan de moda”, dijo el presidente.

“Ahora si opinás lo del medio sos tibio, y hasta me está gustando que me digan tibio, porque yo creo que el coraje hoy está en el medio, está en el centro. No está en los extremos. Es fácil ser extremista, lo difícil es defender las uniones”, añadió.

— Canal 5 Noticias (@5noticiasuy) December 4, 2024

En el inicio de la transición, el presidente también valoró “la institucionalidad” y la “certidumbre”, al asegurar que, según su punto de vista, “es un valor agregado que tiene un componente económico”.

“Nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer en estos 87 días. El otro día junté al Consejo de Ministros y les dije: miren que nosotros vamos a terminar con la misma fuerza, las mimas ganas, y la misma responsabilidad que el 1° de marzo de 2020, porque para eso nos eligieron. Lo que no significa que, en algunos temas que tenemos para decidir, algunos consultemos y otros informemos”, dijo Lacalle Pou en un tramo de su discurso, según consignó Subrayado (Canal 10).

“¿Por qué les cuento esto? Porque estoy convencido de que la institucionalidad, la certidumbre, la confianza que uno genera, es un valor agregado que tiene un componente económico. Se podría tangibilizar económicamente, y por eso no es solo una forma de ser desde el ejercicio de la autoridad. Porque ejercer la autoridad no significa perder la humildad. Al revés, quien ejerce lealmente la autoridad debe tener lealmente a su lado la humildad”, agregó el mandatario en el evento de Reconocimiento al Esfuerzo Exportador 2024, organizado por el Banco de la República y la Unión de Exportadores del Uruguay.

