Judiciales

“Vuelvo a creer en la Justicia”: Besozzi sobre pedido de Fiscalía de sobreseimiento

Montevideo Portal

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, se refirió en rueda de prensa al pedido que realizó la Justicia en los últimos días de sobreseimiento tras ser imputado en 2025 por varios delitos de corrupción.

“Sentía que era inocente y confiaba en la Justicia por más que para mí había defectos”, aseguró el jefe comunal.

“Fueron cambiando las fiscales. Quien estaba hoy hizo un trabajo que era importante de llamar a declarar a un montón de gente”, agregó.

Besozzi reafirmó que “siempre dijo” que era inocente, por lo que le “hicieron pasar mal”. “Mi familia la pasó muy mal”, agregó.

“Hoy retomo y vuelvo a creer en la Justicia y en el Código del Proceso Penal creo que hay que reformar algunas cosas porque queda librado a que cada uno lo interprete como quiere”, sentenció.

Las autoridades que llevan adelante la investigación entienden que la prueba presentada en la carpeta fiscal no es suficiente para proceder y seguir adelante con las siguientes etapas de la indagatoria contra el jefe comunal.

También se pidió el sobreseimiento de todos los imputados por el caso por lo que quedarán libres luego de estar alrededor de un año con medidas.

Montevideo Portal