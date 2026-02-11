Locales

“Vuelve el verano”: así estará el tiempo durante el feriado de Carnaval, según Serra

A días del feriado de Carnaval, el meteorólogo José Serra compartió sus perspectivas meteorológicas para los próximos días, en los que se registrarán lluvias, pero también máximas de más de 30 °C.

En diálogo con Montevideo Portal, el experto indicó que una masa de aire cálida e inestable cubre el territorio nacional y genera condiciones propicias para lluvias y tormentas.

En esa línea, Serra señaló que un frente frío incide en la situación actual y detalló que se prevén “lluvias y tormentas en la región norte y centro”, con “volúmenes de agua en la región norte de 10 a 20 milímetros”, mientras que en el sur no se esperan más de 10 milímetros.

Para el jueves 12, en la región norte se esperan lluvias y tormentas, con una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 19 °C. El viernes 13 continuará inestable en esa zona del país, con “lluvias alternándose con mejoras temporarias”, condición que se extenderá hasta el domingo.

En el sur, en tanto, este jueves estará cubierto con algunas precipitaciones y mejorará hacia el viernes al mediodía. Para esa jornada se prevé una máxima de 25 °C.

El sábado se presentará soleado, con 26 °C de máxima y 16 °C de mínima, mientras que el domingo habrá nubosidad variable, con máximas de entre 22 y 24 grados y mínimas de 18 °C.

Serra adelantó además que “vuelve el verano” desde el lunes 16, con tiempo sin lluvias. Las temperaturas previstas serán de 27 y 28 °C el lunes y de 30 a 31 °C el martes, con mínimas de 19 y 20 °C. En el norte, agregó, las máximas estarán “arriba” de los 30 °C.