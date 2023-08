“Voy a votar por Horacio”: María Eugenia Vidal da apoyo a Larreta en interna con Bullrich

Internacionales

La diputada de Propuesta Republicana (PRO) y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal ratificó su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en las que se enfrentará a Patricia Bullrich para alcanzar la candidatura a la presidencia argentina.

“Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que, en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio. Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso”, dijo la legisladora en una publicación en Twitter en la cual fundamentó su elección.

“Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndola”, expresó Vidal sobre el actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Estoy convencida de que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos. Un presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para siempre, sin rendirse nunca”, dijo, y agregó: “Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”.

Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio…

Según recuerda Infobae, a principios de año Vidal buscó el apoyo del expresidente Mauricio Macri para competir en la interna del PRO, mostrándose con el líder de su partido el mismo día que Larreta dio a conocer públicamente su aspiración a la candidatura presidencial.

A las semanas, la legisladora informó que no sería precandidata y negoció competir para ser la sucesora de Larreta en el gobierno porteño, pero finalmente también quedó descartado. Los medios argentinos apuntan que ahora respaldaría a Jorge Macri como candidato del PRO a la jefatura de Gobierno de Buenos Aires, para la cual competirá en la interna contra el radical Martín Losteau.