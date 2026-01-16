“Voluntad”: la forma que los extranjeros con multas de tránsito tienen para pagar

Locales

A mediados de diciembre del año pasado, los turistas argentinos que habían visitado Punta del Este y otros territorios del país recibieron una sorpresiva noticia cuando se enteraron de que habían sido multados por miles de dólares por infracciones en el tráfico en el balneario esteño. Tanto el gobierno de Luis Lacalle Pou como el de Yamandú Orsi han trabajado para cobrar multas a matrículas extranjeras, un decreto que está reglamentado pero que aún no entró en vigencia.

En junio del 2024, el gobierno de la coalición republicana decretó la reglamentación al cobro de las multas por infracciones de tránsito por exceso de velocidad cometidas por extranjeros en todo el territorio nacional, que, en teoría, deben pagarse antes de abandonar el país a través de la web o aplicación del Sistema Único de Cobro de Ingreso Vehiculares (Sucive).

Sin embargo, informó El Observador, no hay un control que obligue a que los infractores paguen las multas, por lo que depende de su “propia voluntad”, confirmaron fuentes del Sucive.

En ese sentido, dijeron a Montevideo Portal que hay casos de extranjeros que sí cumplen con las multas que generan las infracciones, aunque otros no. La forma de pagarlas es ingresando a la web, con sus datos.

El pasado 15 de enero, por primera vez en cuatro años, la Junta Nacional de Seguridad Vial —que integran los subsecretarios de Transporte y Obras Públicas, Interior, Salud Pública, Educación y Cultura y el Congreso de Intendentes— fue convocada para definir las líneas de la Unasev.

En esa línea, el presidente del organismo, Marcelo Metediera, dijo al medio mencionado anteriormente que sí existe un decreto, pero que “nunca se aplicó”. En rueda de prensa, el exintendente de Canelones sostuvo que “la realidad del tránsito en el Uruguay obliga” a que el organismo que preside tome medidas.

El jerarca afirmó que el Congreso de Intendentes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Interior, Aduanas y Migraciones trabajarán en coordinación interinstitucional para el cobro de multas a extranjeros.