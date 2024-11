“Vivo con el mismo miedo que vivía Milagros”: el testimonio de otra joven de Maldonado

Policiales

En la tarde de este viernes se realizó una movilización en Maldonado en reclamo de Justicia por Milagros Chamorro, la joven que a los 27 años denunció una violación grupal de la que fue víctima cuando tenía 15. Allí, otra joven, también llamada Milagros, relató que ella también fue víctima de abuso sexual, en su caso desde los 12 a los 15 años por parte de su padrino, el hermano de su padre.

“Lo denuncié hace seis años y dos meses y la Justicia no ha hecho nada. Él sigue libre, vive en San Carlos; yo no puedo pisar San Carlos, no puedo ver a mi familia paterna, no puedo ver a mi prima, que es la luz de mis ojos. Mientras él está libre lo único que le dicen es que en la noche se tiene que guardar, entre las 22:00 y las 06:00 él tiene que estar dentro de su casa mientras yo tengo miedo de que, si me encuentra, me va a matar”, narró, entrevistada por medios locales.

El video fue difundido por el periodista Kevin Rodríguez. En esa conversación, Milagros confesó que vive “con el mismo miedo” con el que vivía Chamorro. “Vivo con la misma angustia de salir a pedir ayuda y que la Justicia baje la cabeza y no haga nada”, expresó, entre lágrimas.

Consultada respecto a si el caso está en la Justicia, Milagros contestó que sí, pero acotó que “no hacen nada”.

“Más que llorar, no puedo hacer más nada, porque ya me intenté suicidar un montón de veces y es algo horrible”, confesó.

Según indicó la joven de 21 años, su tío “es un hombre violento” que “tiene un millón de denuncias por maltrato hacia su mujer y su hija”.

“Hoy fue Milagros, que es muy injusto porque el caso cesa pero nosotros el miedo de que nos hayan violado, el trauma de que nos hayan violado, nunca más va a cesar. Eso lo tengo para toda la vida. Y las pesadillas van a estar toda la vida conmigo. Pero después de que pasan 12 años tú no puedes denunciarlo, porque el caso cesó. En mi caso la Justicia ni siquiera me hizo pericia forense; un forense no me vio, un psicólogo no me vio. Después de seis años tuvimos la primera audiencia de formalización donde a él le dieron orden de alejamiento”, declaró la joven.

“Hoy estoy acá no solo por Milagros, sino por todas las mujeres que estamos luchando para que la Justicia nos haga caso y que ellos bajan la cabeza”, finalizó.

