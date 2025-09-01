Contenido creado por Tomás Gutiérrez
“Viuda negra” en Montevideo: conocía hombres por Tinder, los drogaba y les robaba

La formalización de la investigación fue por delitos de “asociación para delinquir, rapiña agravada y hurto”. Además, hay tres condenados.

Montevideo Portal

Tres personas fueron condenadas y una imputada por un caso de “viuda negra” este lunes, según informó Fiscalía.

“Se trata de una investigación que comenzó hace aproximadamente un mes con al menos dos denuncias que relataban el contacto con una mujer por Tinder y una vez que estos se concretaban los hombres eran drogados y robados”, comunicó el Ministerio Público.

La formalización de esta investigación fue por los delitos de “asociación para delinquir, rapiña agravada y hurto”, con prisión preventiva por 120 días para la mujer, que es dominicana.

Los condenados (en proceso abreviado) fueron tres hombres, uno por “receptación agravada con una pena de seis meses de prisión efectiva”.

“Hace algunos días habían sido condenados dos hombres por receptación con una pena de seis meses de prisión sustituidos por libertad a prueba”, agregó Fiscalía.

Estos ayudaban a la “viuda negra” a vender las pertenencias robadas de las víctimas.

