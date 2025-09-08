“¿Viste, Milei?”: tras batacazo electoral, Cristina Fernández mandó un doble mensaje

Internacionales

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) celebró este domingo el triunfo de su partido, Fuerza Patria, sobre el del presidente Javier Milei en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, y destacó que la población decidió ponerle "un límite al presidente".



"Con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos", señaló la exmandataria en un audio reproducido en el búnker de Fuerza Patria y grabado en el domicilio en el que cumple una condena de seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.



"Espero, sinceramente, que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace", añadió Fernández sobre Milei.



Además, destacó que el presidente "tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional".



"Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo, porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche", señaló, tras el triunfo de Fuerza Patria con el 47% de los votos, frente al casi 34% del partido de Milei, La Libertad Avanza.



"Quiero decirles que este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto amamos", concluyó la exmandataria, frente a cuyo domicilio se concentraron este domingo cientos de seguidores para mostrarle su apoyo.





En los comicios provinciales de este domingo en Buenos Aires, el peronismo logró imponerse no solo al partido de Milei, sino también a Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y que se presentó en la misma plataforma que LLA.



Tanto el gobierno de Milei como el peronismo —la principal fuerza opositora en Argentina— eligieron como estrategia política plantear la elección provincial como una batalla clave para posicionarse con solidez para los comicios nacionales del 26 de octubre, en los que se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino.



La provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo, es un distrito clave a nivel nacional ya que concentra al 38,6% de la población de Argentina, destaca la agencia noticiosa EFE.

Además de enviar el ya mencionado mensaje sonoro, Fernández de Kirchner utilizó su cuenta en X para dirigir un mensaje al actual presidente. La misiva comienza con un retórico “¿Viste, Milei?, para luego espetarle una serie de cargos.

“Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas”, expresó.

“Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111”, agregó Fernández, detallando la dirección del lugar donde cumple su prisión domiciliaria.

“Por eso, el próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo… ¡Más que nunca!”, prosiguió, para luego agregar un colofón sarcástico a su publicación.

Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”.