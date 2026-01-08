“Violenta la reserva legal”: Presidencia negó a Ojeda el acceso a denuncia sobre Cardama

Montevideo Portal
La Presidencia de la República rechazó acceder al pedido de acceso a la información pública presentado por el senador colorado Andrés Ojeda, quien solicitó detalles sobre la denuncia penal contra el astillero Cardama y sus ampliaciones.
La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, fechada el 7 de enero de 2026.
La resolución señala que el 23 de diciembre de 2025, en otra resolución, la Presidencia de la República “clasificó como reservada ‘toda la información y documentación contenida y relacionada en la denuncia penal y posteriores ampliaciones formuladas por la Presidencia de la República ante la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, concernientes al Contrato de Construcción y Venta de Buques offshore patrol vessel (OPV), celebrado con fecha 15 de diciembre de 2023, entre la República Oriental del Uruguay y la empresa Francisco Cardama S. A.’”.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo argumentó que “entregar la información peticionada haría incurrir a la Presidencia de la República en responsabilidad por violentar la reserva legal expresamente dispuesta por el Código del Proceso Penal y la reserva administrativa antes relacionada”.
