¿Violación a la laicidad?: Bianchi y Zubía criticaron actividad “infancias en dictadura”

La red social X (antes Twitter) se convirtió una vez más en escenario de una controversia en la que participaron dos legisladores que suelen ser muy activos en ese foro: la nacionalista Graciela Bianchi y el colorado Gustavo Zubía.

El detonador de la controversia fue el posteo de un simpatizante del Partido Nacional, quien calificaba de “asqueroso” al Colegio y Liceo Latinoamericano (CLL), institución educativa privada situada en la zona de Parque Rodó. La indignación del internauta provenía de una actividad organizada ayer por una docente de dicha entidad y que consistía en una visita al liceo público número 28, situado a unas diez cuadras del CLL.

El internauta en cuestión, llamado Juan Manuel, publicó una fotografía del texto remitido a las familias de los alumnos de 4º año que participarían de la actividad. En la misiva se describía la actividad y se solicitaba a los progenitores que firmaran la autorización correspondiente, dado que la actividad se desarrollaría fuera del colegio.

En el texto se lee que la salida en cuestión se enmarcaba la actividad académica y testimonial “Infancias en dictadura”, inserta “en el marco de la enseñanza sobre temáticas de historia reciente, y como parte de las actividades pedagógicas en torno a los 50 años del golpe de Estado civil y militar en Uruguay”, que se conmemoran este año.

“¿Vale todo?”, se preguntó el autor del posteo, a la vez que cuestionaba las competencias de la docente encargada de la acción. En la misma publicación mencionó a Robert Silva, por su condición de presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), y a Graciela Bianchi, quizá por su condición de senadora beligerante en redes.

Al día siguiente, la senadora respondió al posteo en cuestión:

Siempre insisto en lo mismo: la violación a la laicidad NO se da sólo en el ámbito público. Los padres siempre tienen la palabra de acuerdo a nuestra Constitución. Por supuesto, las autoridades de la Educación tienen que actuar y éste es un proceso que hay que detener más…

“Siempre insisto en lo mismo: la violación a la laicidad NO se da solo en el ámbito público. Los padres siempre tienen la palabra de acuerdo a nuestra Constitución. Por supuesto, las autoridades de la educación tienen que actuar y este es un proceso que hay que detener más temprano que tarde”, escribió, considerando que la actividad descrita en el documento del colegio podría ser violatoria de la laicidad, a pesar de que en su descripción no mostraba contenido político partidario, ni religioso. Dicha respuesta fue objeto de réplicas en la misma red.

Pero señora ??????? La mayoría de los colegios privados NO son laicos. Le dejo la definición de laico/laicidad porque veo que la desconoce ?? pic.twitter.com/0souubbls0

Quizá hay una pequeña confusión en el significado de laico. La historia trasciende la orientación política. El recuerdo y estudio de un pasado no implica ninguna posición al respecto, nada más hace un llamado a la memoria para que no se repitan las mounstrosidades del pasado

Asimismo, el diputado colorado Gustavo Zubía, que no había sido mencionado en la publicación original, intervino igualmente en el debate y deslizó una sugerencia con el fin —según sus palabras— de “equilibrar”.

“Si incluyera visitas a lugares históricos para recordar ‘infancias en terrorismo’ (como el lugar que mataron el padre de Burgueño) estaríamos en equilibrio”, escribió en referencia a Diego Burgeño, cuyo padre, Carlos Burgueño, murió de un disparo durante la intentona tupamara de tomar la ciudad de Pando, en octubre de 1969.

Con la intervención de los legisladores la polémica creció y en ella terciaron exalumnos y alumnos de Carla Larrobla, la docente cuestionada. También participaron internautas que sostuvieron que la actividad organizada anunciada y descrita en el documento no indicaba la perpetración de violación alguna de la laicidad.

En la actividad escuchamos testimonios reales de personas que por culpa de la dictadura perdieron a sus padres con 7 años. Si a vos te parece propaganda política, es un problema tuyo. No es un problema político es un problema ético y moral. Burros

No es la primera vez que Graciela Bianchi plantea reclamos por situaciones en las que entiende que se viola la laicidad. En mayo pasado, la senadora criticó la colocación de una pancarta en el exterior del liceo de Atlántida. El letrero, colocado con motivo de la Marcha del Silencio, reclamaba “memoria, verdad y justicia” para los detenidos desaparecidos durante los años de la represión.

¿Es verdad que está es la fachada del Liceo de Atlántida? De ser SI la respuesta esto no puede suceder ni continuar. Las autoridades deben intervenir ya. pic.twitter.com/TB27wn1qXw

“¿Es verdad que esta es la fachada del liceo de Atlántida? De ser SÍ la respuesta esto no puede suceder ni continuar. Las autoridades deben intervenir ya”, escribió a la sazón Bianchi, ocasión en la que también fue criticada por varios internautas.

Que es lo que no se puede tolerar? La expresión? El derecho a manifestarse? Usted se la pasa criticando regímenes de otros países y es la que menos tolerancia tiene hacia las manifestaciones y a la libre expresión. Bien por los estudiantes que no se dejan amedrentar!

Cuándo entenderán que la búsqueda de Verdad y Justicia no es un tema de política partidaria sino de respeto universal a los DDHH?

Q poca comprensión lectora senadora

Los jóvenes se pronuncian en favor de la VIDA

Ahí no se ven símbolos partidarios

Xo no me extraña q pida represión, es lo q hace habitualmente