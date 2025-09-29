“Veo una lluvia”: meteorólogo advierte cuándo podrían volver las precipitaciones

Locales

Aunque se espera que durante la semana empiecen a levantar las temperaturas, con máximas por encima de los 20 °C, el meteorólogo Guillermo Ramis anticipó la posibilidad de un escenario de lluvias sobre el fin de semana.

En concreto, según expresó en Informativo Sarandí, el domingo se espera que haya “un frente frío”, con condiciones ventosas del suroeste, y señaló la posibilidad de lluvias en varias zonas del territorio.

“Este frente frío parece que está firme”, sumó después, y precisó que el viento será de 25 kilómetros por hora. Las temperaturas, en tanto, oscilarán entre los 15 °C y los 18 °C.

Alertado sobre las actividades previstas por el Día del Patrimonio —que se celebra este 4 y 5 de octubre—, Ramis indicó que recomienda prever los paseos para el sábado, que será un día “con muy buenas temperaturas”. Para esa jornada, las máximas podrán alcanzar los 24 °C.

