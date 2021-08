“Vayan a cobrarle al sorete de Andrade”: insultos a un inspector de tránsito en Canelones

Locales

“Unos cagones son, eso es lo que son y están acabando la sociedad de toda esta manga de parásitos estatales, vayan a cobrarle al sorete de Andrade la contribución, cagones”. Con estas palabras inicia el video en el que un hombre insulta desde su auto a un inspector de transito mientras este le expedía una multa.

Ante la pregunta del funcionario de qué tenía que ver el caso Andrade con la multa, el individuo responde: “Ustedes son todos de la misma mafia, son el sector público y son los que se cagan en la gente que trabaja, y son los que vienen y meten multa y meten multa y meten multa y meten multa y se cagan en el laburante”.

“¿Y después dan cátedra de justicia social? Manga de cagones, porque no se van a la mierda, váyanse a Cuba o a Venezuela ustedes, estatistas de mierda”, continua en su alocución el conductor.

Tras decirle el inspector que él no le dijo “en ningún momento” nada, el hombre responde: “Usted me está insultando porque me está robando, eso es un robo, usted es un ladrón, amparado por la política, usted es un ladrón amparado por los políticos, eso es lo que es usted, un cagón”.

“Yo trabajo en el campo hermano y pongo las bolas arriba de la mesa, no ando robando gente como anda usted, con un chaleco verde. Usted es un desgraciado, es lo que le voy a decir, la verdad es un desgraciado. Yo pago cinco o seis mil pesos y sigo vivo, con la cabeza tranquila”, prosigue a decir el individuo, culminando al decir “gracias sorete”.

Ante esto, el inspector, tras firmar la multa lo saluda con un “hasta luego caballero”, que es respondido con: “chau soretito, chau soretito comunista”.

Tras la viralización del video en las últimas horas, el edil frenteamplista de Montevideo, Claudio Visillac, citó un twit que lo mostraba, diciendo: “Qué reflexión nos merecemos como sociedad para que este odio no se propague” y respaldando al inspector, del que dijo que estaba “dignificando la tarea pública”.

Que reflexión nos merecemos como sociedad para que este odio no se propague. Y que rol jugamos todos aunque no lo advertimos en cada práctica cotidiana. El inspector dignificando la tarea pública, la que muchos quieren ningunear atendiendo otros fines. https://t.co/tXcSydJqOa — Edil Claudio Visillac (@ClaudioVisillac) August 12, 2021

Adeom Canelones por su parte, se pronunció sobre el asunto emitiendo un comunicado al respecto, que sitúa el episodio en la ciudad de Tala, en la jornada de este miércoles y que categoriza al hecho de “agresión verbal” sufrida por parte del hombre.

“Cabe destacar que la viralización de este tipo de videos en redes sociales siembra violencia y desprecio hacia los funcionarios que realizan dichas tareas”, reza el documento.

El sindicato requiere en el texto que las autoridades municipales, nombrando a la Dirección General de Tránsito y Transporte de la comuna y al intendente canario Yamandú Orsi, a que realicen “las denuncias pertinentes ante los ámbitos competentes”.

Óscar Rodríguez, secretario de Organización, Relaciones y Asuntos Sociales del gremio, dijo a Montevideo Portal que el funcionario “va a hacer una denuncia penal por las agresiones” y que creen que la intendencia procederá de la misma forma.

