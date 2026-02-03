Locales

“Varias especies de peces muertos” en Montevideo: ¿en qué playas y a qué se debe?

Montevideo Portal

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) identificó “varias especies de peces muertos en avanzado estado de deterioro” en las playas La Mulata y Playa Verde de Montevideo.

El hecho ocurrió el pasado domingo 1º de febrero, de acuerdo con un comunicado de la cartera difundido este martes. El personal técnico de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) concurrió al sitio para realizar la inspección. “Las especies registradas fueron dulceacuícolas y comprendieron predominantemente al dorado (Salminus brasiliensis), y en menor medida al patí (Luciopimelodus patí), machete (Rhaphiodon vulpinus) y sábalo (Prochilodus lineatus)”, indica el texto difundido.

La Dinara se comunicó con el grupo interinstitucional —conformado por técnicos del Ministerio de Ambiente y de la Intendencia de Montevideo—, además de la Facultad de Ciencias, y se pudieron obtener los valores de salinidad del Río de la Plata. Estos “mostraron un cambio muy abrupto” de salinidad, de 7,5 a 25 PSU “en pocas horas” los días 29 y 30 de enero, mientras que los días siguientes se mantuvo alta.

Por lo tanto, el “factor determinante” de la mortandad de los peces “puede atribuirse a dicho cambio brusco de salinidad que afectó a poblaciones de peces de agua dulce”, estableció el MGAP. “No obstante, se resalta la complejidad y las causas multifactoriales de estos fenómenos de mortandades masivas de peces”, añade.

Desde la Dinara resaltaron la “necesidad de un abordaje integral y multidisciplinario” para estudiar estos fenómenos, con miras a “una gestión rápida y coordinada” de todas las instituciones involucradas.

