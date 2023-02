“¡Van a hacer cagada!”: maniobra imprudente en ruta 5 estuvo a punto de terminar muy mal

Locales

El video del episodio se hizo viral. Por fortuna, no hubo que lamentar más que un leve impacto entre dos vehículos.

Un video grabado en la tarde del lunes es clara e innecesaria demostración de algo bien sabido: muchos de los accidentes de tránsito que cuestan vidas son fruto de pésimas decisiones de conductores, quienes en ocasiones realizan maniobras temerarias que los ponen en peligro a ellos mismos y a terceros.

La filmación, que se hizo viral en las últimas horas, fue registrada por el acompañante de un camionero que circulaba por ruta 5, cerca de la ciudad de Tacuarembó.

Tal como se aprecia en las imágenes, una camioneta realiza un adelantamiento incorrecto cerca de una curva, maniobra en la que se cruza por completo de carril y se desplaza a contramano por varios metros. Como era de temer, el conductor se encuentra súbitamente con vehículos que circulaban correctamente en sentido opuesto. Para evitar el choque frontal se ve obligado a volantear a la derecha, y tiene la suerte de que el conductor del bus que intentaba adelantar reacciona rápido y le hace espacio. Pese a ello, la camioneta no logra evitar un impacto leve con el lateral izquierdo del ómnibus, golpe que —por fortuna— no tuvo mayores consecuencias.

Toda la maniobra fue presenciada desde un camión que circulaba más atrás, cuyo acompañante registró el episodio. En las palabras del trabajador se denota su angustia y sorpresa ante la escena que le toca contemplar.

Oyente nos envía video donde muestra una maniobra imprudente en las rutas nacionales que podría haber terminado en tragedia. Como para no haber accidentes. pic.twitter.com/Ck4QTsUr7p — C.W.33 RADIO FLORIDA (@exitorama) February 7, 2023

El ómnibus que fue tocado por la camioneta es el número 246 de la compañía Copay, tripulado por Noel Freira y con Roberto Botta como guarda. El conductor fue entrevistado por el periódico sanducero El Telégrafo y relató su experiencia.

“En la tarde del lunes, en el turno de Rivera a Paysandú, acompañando por Roberto Botta, me vi sorprendido por un vehículo de color blanco que aparece a gran velocidad y me impactó en la rueda delantera haciendo que perdiera el dominio. Fueron tres segundos en que tuve que reaccionar para poder evitar que el ómnibus volcara y a la vez evitar que el coche se diera de frente con el tránsito que circulaba”.

Todo lo relatado ocurrió en una fracción de segundo, y el conductor no fue consciente de la importancia de sus buenos reflejos hasta que se lo hicieron notar. “Los pasajeros me empezaron a saludar, agradeciendo, y me entero que hay una filmación que se reprodujo mucho en los medios donde se ve que podría haber sido una tragedia”, relató.

“Quiero resaltar el trabajo de mi compañero, que actuó muy rápido en la parte del seguro mientras yo pedía ayuda al 911, ya que en ese momento llevábamos 20 pasajeros que confían su integridad en nosotros y lo que hacemos es que lleguen seguros y simplemente les respondemos”, añadió el trabajador, quien agregó que la policía localizó camino adelante al auto que provocó el incidente.

“Era de alta gama con chapa brasileña e intentó darse a la fuga, pero no pudo porque tenía un neumático reventado. Lo conducía un ciudadano uruguayo, lo que me llamó la atención porque conocía el lugar e hizo un adelantamiento incorrecto”, comentó Freira.