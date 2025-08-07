“Valoramos que el FA haya echado marcha atrás”: Delgado por festejo de Palacio Legislativo

Política

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió a la decisión del Frente Amplio de postergar la jornada prevista para el sábado 23 de agosto, con el fin de celebrar los 100 años de Palacio Legislativo.

En tal sentido, ponderó que los festejos “eran muy onerosos, muy caros”, y que “no estaban previstos”. “Todos nos enteramos de golpe”, cuestionó.

Sobre esto, sostuvo que “hay otras formas de festejar mucho más inclusivas que representan a todo el Uruguay, y obviamente más económicas, más republicanas y menos pomposas”.

“Valoramos que el Frente Amplio haya tomado la decisión de echar marcha atrás con esta iniciativa”, destacó, y en particular la “de la vicepresidenta de la República”, Carolina Cosse.

Más temprano, Cosse se refirió en su cuenta de X que, debido a las críticas, “se ha decidido postergar la actividad abierta al público mientras el grupo organizador continúa trabajando para encontrar propuestas de alcance popular que convoquen el mayor interés y que sean de la mayor relevancia posible para celebrar los 100 años de la casa de la Democracia de las y los uruguayos”.

