¿Vacuna contra el coronavirus obligatoria? Esto opinó el expresidente Sanguinetti

Política

El secretario general del Partido Colorado y expresidente de la República Julio María Sanguinetti fue el entrevistado de esta semana en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM. Se dialogaron sobre varios asuntos, entre ellos, la obligatoriedad o no de la vacuna contra la covid-19.

El dirigente colorado aseguró que la historia de Uruguay nos dice que para algo está la ciencia y las vacunas, al tiempo que calificó de "insensatas" las resistencias de aquellos que no quieren vacunarse.

"¿Por qué vivimos más años? ¿por qué los vivimos mejor? ¿por qué el promedio de vida ha alcanzado tanto? Bueno, porque la ciencia nos ha permitido desde el confort de la vida hasta los antibióticos seguir avanzando", aseguró.

No obstante, aclaró que la obligatoriedad de la vacuna "es otro debate". El expresidente señaló que Uruguay "discutió mucho" la obligatoriedad y destacó que actualmente hay ocho vacunas que son obligatorias.

"¿Esta vacuna habrá que hacerla obligatoria o no? Bueno, veremos. Primero, no puede ser obligatoria una vacuna si no está en capacidad de tener vacunado a todo el mundo. Hoy estamos llegando a eso, pero todavía tenemos ese lote que todavía resiste. Y como las vacunas todavía no están absolutamente configuradas, hagámosle un margen a la obligatoriedad en una medida que naturalmente es un retaceo de la libertad, pero retacea la libertad en beneficio del interés colectivo", afirmó.

No obstante, consultado sobre si haría obligatoria la vacuna contra la covid en caso de resolverse la configuración que aún no tienen, el colorado respondió "puede llegarse a eso". "Probablemente, es una evaluación de factores de riesgo", aseguró. Sobre la disyuntiva que puede existir en una empresa u oficina entre las exigencias a personas no vacunadas y las vacunadas, Sanguinetti opinó que una empresa hoy no puede exigir una vacuna, pero acotó que el día de mañana "veremos".

En esta línea, el exmandatario opinó que, en caso de hacerla obligatoria, lo haría "a través de una ley" y no de un decreto "porque es una restricción de las garantías individuales, que es importante". "El Partido Colorado tiene una larga historia en materia de salud y la obligatoriedad de la salud. Libró grandes batallas en el pasado", dijo, y agregó que su partido votaría esa ley "en favor de la ciencia y de la vida, no en favor de los prejuicios y la desconfianza".

En otros asuntos, jerarca del Partido Colorado se refirió a los desencuentros que existieron en la rendición de cuentas sobre la distribución de los montos económicos destinados a la primera infancia. En concreto, los colorados pedían más dinero para los centros Caif y el Partido Nacional pretendía destinar más fondos para transferencias de ayuda social.

"Creo que lo que llamó bono crianza puede servir transitoriamente, si nos referimos a la pandemia, tal cual ha ocurrido con otras cosas, pero no como una política permanente. Porque 15 años fue una política del Frente Amplio repartir dinero, que no es al niño, es al padre o la madre o el que lo cuide y eso no es una política de seguridad social. Repartir dinero congelaba la pobreza, no estaba generando el estímulo para cambiar. La seguridad social es tratar de promover a la persona, pero cómo se la promueve ¿dándole dinero y arreglate? O bien educación, salud, horarios de atención. Está muy claro que, si tenemos una herramienta de probada eficacia, utilicémosla", reflexionó.

Por último, Sanguinetti consideró que repartir dinero "no es una política eficaz", aunque reconoció que, transitoriamente y en el marco de la pandemia, sí. "¿Toda la vida lo vamos a hacer? No, se hacen porque estamos reconociendo una situación de emergencia. Si usted me dice, demos una ayuda en este año, tiene sentido, es lo que se ha hecho, pero no es política de seguridad social", argumentó.

"Una cosa es un plan de emergencia otra cosa es una política sostenida en el tiempo cuando se trata de formación y educación", concluyó.