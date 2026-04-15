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“Va a ser duro”, pero “voy a bailar en su fiesta de 15”: Moratorio y el futuro con su hija

Montevideo Portal

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio, quien lucha contra un tumor cerebelar, se refirió a su futuro y aseguró que estará en el cumpleaños de 15 de su hija.

Moratorio se enfrentó a una operación a inicios de marzo, luego de que le detectaran nuevamente el tumor tras librar una lucha contra un primer diagnóstico que logró superar favorablemente. Además, en 2025, nació su hija.

“Lo que daría para que esto me hubiera pasado dentro de tres o cuatro años sería enorme”, dijo en diálogo con el programa Sobre Ciencia (TV Ciudad).

“Tengo una hija de cuatro meses y estoy seguro de que voy a estar bailando en su cumpleaños de quince”, mencionó. “Voy a estar ahí”, agregó.

Además, se refirió a que le van a “encontrar la vuelta”, por lo que es “optimista”, aunque reconoció que el proceso “va a ser duro”.

“¿Voy a sufrir? Claro que sí, un montón, pero estoy dispuesto. Lo que necesito es un poco de suerte, porque a la suerte hay que ayudarla, necesito basarme muchísimo en la ciencia y tener un equipo de personas que estén continuamente trabajando en esto”, dijo.

“Tengo fe ciega y voy a salir adelante”, sentenció.

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