“¿Usted me quiere pelear?”; procedimiento terminó con un hombre alcoholizado detenido

El motociclista no poseía los documentos de la moto, tenía "aliento alcohólico" y no se le practicó espirometría porque se negó.

En las últimas horas se viralizó un video en las redes sociales (Twitter) donde muestra, en primer lugar, a un hombre dialogando con un funcionario policial con una distancia de pocos metros, que minutos antes había protagonizado un accidente de tránsito en la esquina de las calles Alberti y Cooper, en Carrasco Sur.

En ese momento, se escucha decir al hombre: “¿Te pensás que yo me como los mocos?”. Mientras que el policía le decía que “cierre le boca” y no lo “amenace”. El hombre le replicó: “Sacate la cosa y vení”.

“No preciso sacarme, yo ya le dije, ¿usted me quiere pelear? Peléeme, así como estoy, yo no me voy a sacar nada”, respondió el efectivo. La persona detenida le dijo al policía si se pensaba que era idiota.

Luego, el funcionario policial se acerca al hombre y le pide que se calme porque, de lo contrario, lo iba a llevar detenido. El individuo respondió: “Dale, tócame”. Segundos más tarde, el policía reduce al hombre, mientras que este gritaba “violencia”.

En otro video, consignado por MVD Noticias y también publicado en Twitter, se ve el momento en que el policía lo lleva hacia el patrullero y lo lanza adentro del vehículo. El policía fue cuestionado por las vecinas del lugar, que le pidieron el nombre y apellido para ir a hacer la denuncia a la Seccional 14. Las mujeres denunciaban que la forma en que lo ingresó al patrullero fue “abuso policial”.

Fuentes del Ministerio del Interior dieron información sobre el caso. En primer lugar, comunicaron que sobre las 16:30 un móvil policial concurrió a ese lugar porque denunciaron que había una “persona caída”. Cuando llegan al lugar, los efectivos constatan que este hombre estaba siendo atendido por una emergencia médica y se les informó que el motociclista circulaba de este a oeste y cuando llegó al cruce anteriormente mencionado pierde el dominio del vehículo y cayó al piso.

Fue atendido por una emergencia médica, se le diagnosticó “traumatismo leve” y fue dado de alta en el lugar, presentando “aliento alcohólico”, momento en que fue llamado el personal de Tránsito de la Jefatura de Policía de Montevideo. Los efectivos de tránsito le indican el procedimiento a realizar, pero el hombre, de 38 años, se negó a hacerlo.

“Se lo multa por carecer de licencia de conducir y por catalogar al examen como positivo. Tampoco tenía la libreta de propiedad y la moto carecía de chapas”, señalaron las fuentes. Se dio aviso al Tribunal de Faltas de 2do. Turno, quien indicó que se le incaute la moto y se lo cite para el martes. En ese momento, esta persona comenzó a “increpar” a los policías, no cambió su actitud, por lo que fue detenido.

“Tras enterar a la Fiscalía de Flagrancia de 1er Turno, ésta dispone se le tome declaración y luego cese la detención”, concluyeron las fuentes.

