“Uruguay salvó a Maradona”: abogado argentino pidió “perdón” tras las críticas de Samid

El abogado argentino Gregorio Dalbón, conocido por su rol de defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, difundió un comunicado público en el que pidió “perdón a Uruguay” y salió en defensa de la medicina uruguaya, luego de declaraciones realizadas por el empresario Alberto Samid tras su internación en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Dalbón afirmó que las expresiones de Samid “lastimaron” y consideró que quienes conocen de cerca la realidad uruguaya tienen “la obligación moral de responder”. Su pronunciamiento se apoya en una experiencia personal, vinculada a una situación médica extrema atravesada a comienzos de este año.

Según relató en el texto, en enero un familiar cercano sufrió una sepsis fulminante gravísima y fue atendido justamente en el Cantegril, donde —destacó— la rápida intervención del doctor Juan Sanguinetti y su equipo resultó decisiva para salvarle la vida.

“Hoy ese ser querido está vivo. Literalmente, si no hubiera sido por esas manos, por esa decisión clínica tomada en segundos y por ese equipo que no soltó hasta ganar la batalla, hoy estaría llorando una ausencia en lugar de escribir estas líneas”, expresó.

Dalbón señaló además que su defensa no se basa únicamente en una vivencia personal, sino también en su formación académica: recordó que estudió medicina en Uruguay, lo que —según indicó— le permitió conocer de primera mano “el rigor, la ética y la vocación” con la que se forman los profesionales de la salud en el país.

En otro pasaje, el abogado evocó un episodio emblemático: la atención médica que recibió Diego Armando Maradona en Punta del Este el 4 de enero de 2000, cuando fue reanimado por el médico uruguayo Jorge Romero tras sufrir una crisis hipertensiva y una arritmia ventricular.

Para Dalbón, ese hecho es una muestra de la capacidad y excelencia de la medicina uruguaya, y marcó un contraste con la situación judicial que atraviesa actualmente Argentina por las posibles negligecias en la atención médica brindada a Maradona en sus últimos días.

“El contraste a veces es la única manera honesta de poner las cosas en perspectiva”, afirmó. El comunicado concluye con un agradecimiento público al Sanatorio Cantegril, al equipo médico y de enfermería, y con un mensaje dirigido al país: “Gracias de parte de un argentino que sabe muy bien lo que hicieron por los suyos. Por los míos, por todos nosotros”.

