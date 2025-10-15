¿Uruguay podría haber evitado que Laurta cruzara a Argentina? Qué dijo Carlos Negro

Policiales

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió al triple crimen cometido por el uruguayo Pablo Laurta en Argentina y respondió si el gobierno debería “revisar controles” en la frontera.

En el marco de Desayunos Búsqueda, el jerarca afirmó que la frontera uruguaya “es débil” y lo vinculó con el caso del creador de Varones Unidos, quien cruzó a Argentina para asesinar a su expareja, a su exsuegra y a un remisero para luego secuestrar a su hijo de cinco años.

En ese sentido, Negro destacó que Laurta “cruzó en kayak sin ningún tipo de detección y pensaba hacer lo mismo a la vuelta”. “Tenemos un déficit del control de la frontera muy importante, que tenemos que solucionar”, ratificó el exfiscal de Homicidios.

Al ser consultado sobre si el gobierno debería “revisar controles” ante el trágico caso que protagonizó el uruguayo que está detenido en Argentina, Negro sostuvo que este caso “no es el más patente”, debido a que cruzó a la vecina orilla.

De acuerdo con el ministro del Interior, en casos como el de Laurta “no se puede determinar a qué va” la persona a otro país. Además, indicó que el hombre “se subió a un kayak, como también puede hacer cualquiera en este país, sin ningún tipo de restricción”.

Negro destacó que no se podía “determinar que en su mente” el uruguayo tenía el “objetivo de raptar al niño, matar a su madre, a la abuela y al conductor, y luego cruzar de vuelta”. “La mayor parte de la actividad se desarrolló en Argentina”, recordó.

De todos modos, Negro sostuvo que para otro tipo de “eventos” deben “ajustarse” los protocolos. “También es verdad que tenemos una baja percepción de riesgo, que nos hace desatender determinados protocolos”, dijo, y agregó que no “es de los más prolijos”.

El caso Laurta

Tal como informáramos, la Justicia argentina avanza en la investigación sobre el doble femicidio ocurrido en la localidad de Villa Serrana, Córdoba, el pasado martes 7 de octubre, cometido, según las pruebas, Laurta, fundador del grupo Varones Unidos, contra su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio.

Todas las pruebas apuntan al hombre, que fue detenido este domingo en un hotel ubicado en Gualeguaychú con el hijo de 5 años que compartía con Giardina.

Además, se lo investiga por la desaparición del conductor de Uber Martín Sebastián Palacio, de 49 años, quien llevó a Laurta y a su hijo durante un tramo. Después de ese trayecto, su paradero pasó a ser desconocido; sin embargo, este lunes apareció un cuerpo descuartizado en Concordia.

Este martes, en conferencia de prensa, Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos, afirmó que el cuerpo hallado correspondería a Palacio con “un 99%” de seguridad.

Roncaglia brindó fuertes detalles de lo que —según indica la investigación policial, que incluye a la Policía uruguaya— habrían sido crímenes planificados.

“Creemos que esta persona detenida, Pablo Laurta, uruguayo de 39 años, es una verdadera mente criminal metódica, que manejó todas las variables y no se manejó por mero impulso, sino que tuvo plena consciencia de los delitos de ejecución que iba a cometer”, manifestó.

Entonces detalló cómo fue el operativo realizado para dar con las partes del cuerpo que serían de Palacio, en la localidad de Puerto Yeruá. “Ayer, por los caminos vecinales, un oficial que iba por uno de estos caminos sintió un olor nauseabundo muy fuerte y visualizó, tirada a unos cinco metros en la banquina, una bolsa con lo que sería un cadáver en su interior”, relató.

Así, apuntó a que los rastrillajes continúan “porque faltan algunas extremidades de este cuerpo, que fue decapitado y faltan sus brazos”.

Este asesinato, de acuerdo con el entrerriano, “obedeció a un plan”: “Evidentemente este sujeto tuvo un plan criminal de venir a asesinar, seguro a estas dos personas y creemos que a Martín [Palacio]”.

Este “plan”, agregó, fue ejecutado “desde el primer momento en que salió del Uruguay”. En este punto, aludió al trabajo conjunto con la Policía uruguaya, que investiga el paso de Laurta por Salto, que fue a través de un kayak, sin pasar por controles aduaneros.

“Él alquila una cabaña y deja su auto particular ahí. Y ahí, con un kayak o una piragua, estuvo diez días practicando cómo manejar”, dijo el ministro, y continuó: “Cruza a nuestra provincia, esconde esa piragua en un montecito en Puerto Yeruá. Desde Puerto Yeruá, creemos que se aloja en algún lugar y después aparece en Concordia”.

En ese pasaje cruzó con un arma que compró de manera legal en Uruguay, que se sospecha habría escondido, porque todavía no está en manos de los investigadores.

“El arma es de él: una pistola Bersa 380, que la compró en Uruguay y está a nombre de él”, sumó Roncaglia.

Asimismo, aclaró sobre su detención en Gualeguaychú que el niño no estuvo desamparado, sino que había una mujer policía que estaba allí para acompañarlo.

“Se tuvo que actuar de esta manera estratégica y rápida porque se sabía que la persona podía estar armada. Y cuando un loco de esta naturaleza en su locura criminal se siente acorralado, puede cometer cualquier otro delito violento: o atentar contra la Policía o asesinar a su hijo y suicidarse. Era una de las hipótesis”, reveló.

Entonces enfatizó: “Nuestra prioridad era el chico de cinco años, un chico que padece de autismo. Teníamos que cuidarlo, contenerlo, porque este criminal podía atentar contra su hijo debido a que es una mente criminal.

Para Roncaglia, el caso Laurta y sus “delitos aberrantes” serán “motivo de estudio en los manuales”.

“Si vemos toda la metodología de la preparación de estas ejecuciones, fue pensada por él y manejó todas las variables. Por eso creemos que asesinó a Martín [Palacio]: para ocultar todo lo que vino después”, finalizó.