“Uruguay no será Venezuela”: Sotelo plantea denunciar a la Jutep ante OEA por caso Danza

Política

Montevideo Portal

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, promoverá denunciar a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ante un mecanismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) “por incumplimiento de sus compromisos legales e internacionales, referidos a la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción”.

El planteo tiene como raíz el fallo de la Jutep sobre el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, en el cual, por mayoría del oficialismo, se resolvió que “no hay incompatibilidad” entre ser el titular del prestador público y ejercer como médico en mutualistas, lo que llevó a la oposición a promover una interpelación.

El planteo de Sotelo será analizado este viernes en una reunión de bancada de diputados y senadores de la coalición, para accionar la denuncia ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.

“Uruguay no será Venezuela”, señaló el diputado del Partido Independiente a través de X.

En su informe, la Jutep concluyó: “No existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado señaladas en el cuerpo de la presente resolución”.

Desde la oposición señalan que un informe de la asesoría letrada de la Jutep indicó la existencia de incompatibilidad.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo este jueves que la conducta de Danza “ha sido la correcta”. De todos modos, le solicitó al titular de ASSE dejar sus otros roles laborales y valoró el trabajo del jerarca.

Montevideo Portal