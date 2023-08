“Una vez más Carolina Cosse debe estar distraída”: jerarca de Mides apuntó contra IM

Política

Tras las intensas lluvias de los últimos días que provocaron inundaciones, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Guillermo Moncecchi, dijo a Montecarlo que “afortunadamente solo hubo siete personas que tuvieron que ser evacuadas”. En esta línea, el jerarca departamental destacó que la comuna “actuó de forma preventiva” y que hubo más de 150 acciones en bocas de tormenta, así como en cursos de aguas identificadas. Para Moncecchi, el protocolo que instauró la IM “dio muy buenos resultados”.

La directora Territorial Departamental de Montevideo en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Carolina Murphy, salió al cruce tras las declaraciones de Moncecchi. “De los creadores de ‘Afectación mínima llega ‘valoración positiva’”, comenzó. Según Murphy, para las familias afectadas, que están “preocupadas por sus hijos y pérdida de su pertenencias, es notorio que no es ni mínimo ni positivo”.

De los creadores de "Afectación mínima" llega "valoración positiva"

Para las familias afectadas, preocupadas por sus hijos y perdida de sus pertenencias, es notorio que no es ni mínimo ni positivo.

Una vez más @CosseCarolina debe estar "distraída" y muy lejos de la realidad??1/2 https://t.co/jTbL07A6KK — Carolina Murphy (@CarolinaMurphy_) August 19, 2023

“Una vez más Carolina Cosse debe estar ‘distraída’ y muy lejos de la realidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

La jerarca del Mides recordó que en febrero de 2023 desde la cartera solicitaron una reunión a la IM con el fin de “articular para prevenir efectos de inundación”. “Nos respondieron ‘que la gente los valoraría en las urnas’”, continuó.

“Hoy vemos una IM ausente y distraída de sus competencias”, apuntó, y agregó: “Desde el Mides atendemos a las familias afectadas”.

Al ser consultada sobre las crítica de Murphy, Cosse dijo que es “un disparate”. “Nuestra mejor defensa es el accionar”, expresó la intendenta en rueda de prensa. Además, aseguró que “todos los vecinos ven el accionar de la Intendencia en el Plan ABC”.

“Yo no voy a ponerme a defender que la Intendencia está distraída o no. No voy a caer en eso porque estoy tranquila con el trabajo que nosotros venimos desarrollando. Todo el tiempo estamos tendiendo la mano, pero hay que estar, no se puede colaborar desde el escritorio”, señaló Cosse.