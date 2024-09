“Una vergüenza” y “un ignorante”: Gandini arremetió contra Pereira por defender a Carrera

Política

Jorge Gandini, senador del Partido Nacional (PN), criticó este lunes al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, quien la semana pasada defendió al exlegislador frenteamplista Charles Carrera tras su pedido de desafuero.

“Es una vergüenza Pereira. Me da enorme vergüenza. Es un ignorante y no estudió y no conoce el tema, o se asocia a una cuestión inmoral, deshonesta”, sostuvo, en diálogo con Telemundo (Canal 12).

“Lo que hizo Carrera fue usar su poder en el ministerio para que, 14 días después de haber ingresado, ingresó a su esposa, arquitecta, civil, con Fonasa y afiliada al Casmu, a que se atendiera durante dos años y medio sin pagar un solo ticket [en el Hospital Policial]”, aseguró.

El senador nacionalista aseguró que “claro que es ética la solidaridad, pero con el bolsillo de cada uno, no con el ajeno”.

“Que [Pereira] lea el pedido de desafuero. Dice que la fiscal que actuó en beneficio de intereses económicos de particulares. ¿Esa es la ética del FA? Dan vergüenza”, sentenció Gandini.

