“Una vergüenza”, “impresentable” y “maltrato”: hinchas de Racing muestran operativo en CDS

Los 4.000 hinchas de Racing que anoche fueron al Campeón del Siglo para ver a su equipo en la derrota 1 a 0 frente a Peñarol por octavos de final de la Copa Libertadores abandonaron el estadio entrada la madrugada.

La obligación de una larga estadía en la tribuna después del partido —algo común para los visitantes en torneos continentales— generó reclamos de varios hinchas al operativo del Ministerio del Interior.

Desde la tribuna, como a través de redes sociales, los parciales de la Academia mostraron y se quejaron por las condiciones del operativo, tanto dentro del estadio como en la salida.

Además, el presidente de Racing, Diego Milito, expresó su disconformidad en declaraciones a la cadena ESPN. “Una locura; nunca vivimos algo semejante. Estoy en contacto con el presidente de Peñarol [Ignacio Ruglio], que está tratando de hablar con el Ministerio del Interior. Esto es pura y exclusivamente de la Policía, que no libera la posibilidad de que la gente pueda salir”, dijo.

En redes sociales, uno de los que reclamó fue el periodista y streamer Flavio Azzaro. “No quedó nadie y nos siguen teniendo metidos acá adentro. Que expliquen por qué no nos dejan salir. Qué vergüenza”, lanzó.

Los hinchas de Racing, que finalmente dejaron el Campeón del Siglo después de la 1:30, habían reclamado más temprano que se había dispuesto su ingreso al estadio sobre las 17:00, con lo que habían completado más de nueve horas dentro del escenario deportivo.

A la salida, también expresaron disconformidad por la forma en que la Policía dispuso la evacuación de la parcialidad argentina.

