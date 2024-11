“¡Una vergüenza!”: blancos salen al cruce de dirigente wilsonista que anunció apoyo a Orsi

Política

Montevideo Portal

Tras el anuncio del candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, de que suma a su equipo de seguridad a Víctor Björgan, exsecretario político del caudillo nacionalista Wilson Ferreira y Aldunate y actual jerarca de Inteligencia, dirigentes del Partido Nacional salieron a cuestionar el apoyo del blanco al frenteamplista.

“Soy blanco, orgullosamente blanco, pero voy a votar a Orsi”, declaró Björgan luego de hacer público su apoyo al Frente Amplio. En información divulgada por el comando de campaña del candidato de la coalición de izquierda se consigna que el experto en seguridad integró el Comité Ejecutivo del Movimiento Nacional de Rocha entre 2023 y 2024, pero renunció al cargo luego de las elecciones internas del pasado 30 de junio.

La decisión de Björgan no pasó desapercibida para dirigentes blancos, que cuestionaron duramente al actual director de Cooperación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado del Uruguay (SIEE).

El actual asesor de Presidencia de la República y exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Gastón Cossia, divulgó un comunicado vía WhatsApp cuestionando a Björgan.

“Björgan nos acompañó en la interna con la lista 504. Llegó después de muchos años de no participar en nuestro Movimiento con la recomendación de Luis Alberto Lacalle Herrera. Fue electo miembro del Comité Ejecutivo en nuestro último Congreso. Apoyó a Laura Raffo en la interna desde nuestro grupo y cuando luego la interna decidimos seguir a Laura, apoyando su incorporación a Alianza País (lista 40). Renunció al Ejecutivo del Movimiento de Rocha, declarando su lealtad a Luis Alberto Lacalle Herrera y su deseo de apoyar al Herrerismo. Esta declaración pública nos sorprende y realmente no condice con sus planteos. Suena a conveniencia personal más que a convicciones políticas. ¡Una vergüenza!”, escribió Cossia.

Por su parte, el senador electo Sebastián Da Silva fue uno de los más duros en la red social X con la noticia divulgada este viernes por parte del Frente Amplio. El dirigente del Espacio 40 directamente vinculó a Björgan con Jorge “Charleta” Guldenzoph, condenado por la Justicia por haber participado de interrogatorios y torturas durante los años de la dictadura a militantes de la juventud comunista.

“¿Adivinen con quien compartía dirección de diario de extrema derecha el apabullante pase de Tribilin? Con el Charleta Gundelzoph. Qué dirán las organizaciones de Derechos Humanos del pase del año. Víctor Björgan era codirector de la edición uruguaya con Dirk Anthonys de Tiempos del Mundo de la Secta Moon”, escribió Da Silva.

Adivinen con quien compartía dirección de diario de extrema derecha el apabullante pase de Tribilin ?

Con el Charleta Gundelzoph.

Qué dirán las organizaciones de Derechos Humanos del pase del año.

Víctor Bjorgan era codirector de la edición uruguaya con Dirk Anthonys de Tiempos… pic.twitter.com/kYYDZRVftq — Sebastian Da Silva (@camboue) November 1, 2024

No obstante, el dirigente dijo al diario El País que el mencionado es un “militante que no tiene peso político ninguno”, mientras que Martín Lema expresó no conocerlo.

“La verdad, no tengo ni idea quién es”, afirmó Lema.

Sin embargo, en marzo de 2023 el Partido Nacional realizó una publicación desde su cuenta de X en la que se menciona Björgan junto al exministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el directorio.

“Directorio analiza propuesta sobre “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva”, elaborada por el Ministerio del Interior con representante de los partidos políticos. Recibe al ministro Luis Alberto Heber y al Seños Víctor Björgan Barrios, quien integra la comisión por el Partido Nacional”, se posteó.

Directorio analiza propuesta sobre “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva”, elaborada por el Ministerio del Interior con representante de los partidos políticos. Recibe al Ministro @Luisaheber y el Sr. Victor Bjorgan Barrios, integra la comisión por el @PNACIONAL pic.twitter.com/fiXYYj7L1t — Partido Nacional (@PNACIONAL) March 20, 2023

Por su parte, aunque sin ser explicito, el historiador José Rilla opinó: “Este sistema es miserable, todos van a buscar desertores que devienen, con el tiempo, chantajistas. Terminemos”.

Además de repostear lo expresado por Rilla, el joven dirigente nacionalista de Por la Patria Santiago Gutiérrez Silva también se refirió al tema: “Nunca falta uno por elección que dice ser tan pero tan blanco, que no vota a los blancos. Nadie los recuerda”.

Montevideo Portal