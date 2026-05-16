“Una tragedia”: la mujer asesinada en Los Cerrillos era concejala del municipio y docente
La departamental de Canelones del MPP despidió a Florencia Rodríguez en sus cuentas de redes sociales: “El hecho nos golpea fuertemente”.
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16.05.2026 18:22
Montevideo Portal
En las últimas horas, se supo que la mujer asesinada sobre la medianoche de este viernes junto a su novio por su expareja en la localidad de Los Cerrillos era Florencia Rodríguez, una joven de 29 años que era concejala del municipio en representación del Frente Amplio y docente de Biología.
La departamental de Canelones del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector en el que ella militaba, le dedicó unas palabras de despedida en redes sociales: “Con profundo dolor despedimos a nuestra compañera Florencia Rodríguez, militante del MPP de Los Cerrillos, docente y vecina comprometida con su comunidad”.
“Este trágico hecho nos golpea fuertemente. Abrazamos a su familia, amistades, compañeras y compañeros en este momento de inmenso dolor. Florencia vive en cada espacio de militancia, solidaridad y compromiso colectivo que ayudó a construir”, agrega.
La alcaldesa del municipio, Claudia Felipez, la recordó como una persona “dulce” y “muy activa”, que tenía “personalidad fuerte”, era “convencida de sus principios” y “defensora de las cosas justas”.
En diálogo con Subrayado (Canal 10), calificó lo sucedido como “una tragedia que enluta a toda la comunidad”. “Ayer de mañana fue, sin saberlo, nuestra última charla telefónica. En esa vocación de concejala y habitante del medio rural, como lo es quien habla y muchos vecinos, hablamos del tema de la caminería rural. Fue netamente laboral”, recordó.
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