“Una tragedia”: la mujer asesinada en Los Cerrillos era concejala del municipio y docente

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En las últimas horas, se supo que la mujer asesinada sobre la medianoche de este viernes junto a su novio por su expareja en la localidad de Los Cerrillos era Florencia Rodríguez, una joven de 29 años que era concejala del municipio en representación del Frente Amplio y docente de Biología.

La departamental de Canelones del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector en el que ella militaba, le dedicó unas palabras de despedida en redes sociales: “Con profundo dolor despedimos a nuestra compañera Florencia Rodríguez, militante del MPP de Los Cerrillos, docente y vecina comprometida con su comunidad”.

“Este trágico hecho nos golpea fuertemente. Abrazamos a su familia, amistades, compañeras y compañeros en este momento de inmenso dolor. Florencia vive en cada espacio de militancia, solidaridad y compromiso colectivo que ayudó a construir”, agrega.

La alcaldesa del municipio, Claudia Felipez, la recordó como una persona “dulce” y “muy activa”, que tenía “personalidad fuerte”, era “convencida de sus principios” y “defensora de las cosas justas”.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), calificó lo sucedido como “una tragedia que enluta a toda la comunidad”. “Ayer de mañana fue, sin saberlo, nuestra última charla telefónica. En esa vocación de concejala y habitante del medio rural, como lo es quien habla y muchos vecinos, hablamos del tema de la caminería rural. Fue netamente laboral”, recordó.