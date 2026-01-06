“Una señal del Uruguay maravillosa”: Orsi presente en el Gran Premio Ramírez

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo presente en la tarde de este martes en el Hipódromo de Maroñas, donde se desarrolló el tradicional Gran Premio Ramírez; brindó una rueda de prensa y destacó lo que significa el evento para el país.
El Gran Premio es “una señal del Uruguay maravillosa”. “Me encanta esto”, dijo el mandatario, quien explicó que le empezó a gustar el turf cuando le tocó estar presente en el Hipódromo de Las Piedras, en Canelones.
“Es una actividad maravillosa por el trabajo que genera y toda la fiesta que significa”, mencionó.
Orsi vivió su primer Gran Premio Ramírez como presidente; además, la vicepresidenta, Carolina Cosse, estuvo en el lugar.
