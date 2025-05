“Una segunda oportunidad”: el agradecimiento de la exesposa de Aguiar a su abogado

Judiciales

Después de que en diciembre de 2024 la Fiscalía de Maldonado, a cargo de Sebastián Robles, archivara las actuaciones sobre la investigación en torno a la muerte del empresario Gonzalo Aguiar, Romina Camejo, expareja del empresario que lo baleó en “defensa propia”, escribió un sentido mensaje a su abogado, Camilo Silvera.

La cantante admitió haber pasado “un tiempo durísimo, lleno de miedo, incertidumbre y noches sin respuestas”. Sin embargo, Camejo reconoció que, meses después, logró sentirse “libre”.

“Se hizo justicia. Y eso no hubiera sido posible sin vos, que me defendiste con la ley, con tu coraje y, sobre todo, con tu amor”, expresó a Silvera. La exesposa de Aguiar le agradeció al abogado por haberla defendido “con firmeza, por estar cuando más lo necesitaba” y por no soltarle la mano “en los momentos más oscuros”.

“Por creer en mí cuando ni yo podía hacerlo. Por sostener mi voz cuando la mía temblaba. Gracias por tu entrega, tu compromiso, tu convicción. En vos encontré no solo un abogado brillante, sino un ser humano con valores, sensibilidad y coraje”, escribió Camejo.

La cantante agradeció a Silvera y sostuvo que su hija “puede tener a su mamá libre, presente y entera”. “La vida me dio una segunda oportunidad, y vos fuiste una parte fundamental de ese milagro”, expresó.

El abogado sostuvo que el caso de Camejo “fue un proceso judicial sin precedentes en Uruguay, en el que se reconoció la legítima defensa desde una perspectiva integral, humana y valiente”. “Se hizo justicia no solo con la ley, sino también con la verdad y la vida”, agregó el defensor.

Silvera describió a la cantante como “una mujer decidida a recuperar su libertad, su dignidad y su voz”. “Fuiste en cada noche, sin descanso, la que me guio para actuar de tu mano con la profunda convicción de que estabas diciendo la verdad”, expresó.

“Hoy la niña ojos de cielo te tiene libre, entera, presente y empezando a brillar. Y eso no es un detalle: es un milagro que también es justicia. Porque cuidar de ella, abrazarla sin miedo, enseñarle con el ejemplo que se puede salir adelante, es el acto más profundo de amor y libertad que se pueda brindar”, dijo el abogado en referencia a la hija de Camejo.

Cómo fue la escena que terminó con el asesinato de Aguiar

La relación entre el empresario Gonzalo Aguiar y su expareja Romina Camejo fue de mal en peor. Ella decidió irse de La Maison, mansión de Punta del Este en la que vivían juntos, y él comenzó a hacer gestiones con abogados para sacarle la patria potestad de la hija de ambos, una bebé que en aquel entonces tenía siete meses.

Según supo Montevideo Portal, esto tenía especialmente preocupada a Camejo, sobre todo por las amenazas que recibía de parte de Aguiar, a quien calificó ante la Fiscalía como una persona violenta.

La madrugada en la que la mujer mató al empresario, ya se podía prever que algo iba a pasar, porque él estaba insistente con ir a su casa a buscar a la niña y ella le dijo varias veces que no lo dejaría entrar.

Poco le importó al dueño de la empresa de cannabis medicinal Boreal, porque al llegar estacionó su Lamborghini Huracán Spyder y procedió a dirigirse a la vivienda —de su propiedad— en la que estaba Camejo.

Golpeó con violencia varias veces la puerta e intentó abrir, pero la cerradura no se lo permitió porque ella la había cambiado. Así fue como Aguiar optó por patear la puerta y romperla. Movió unos muebles que ella había puesto para impedirle el paso, y entró casi que corriendo. En la previa, mientras Aguiar intentaba ingresar, Camejo ya había tomado un arma de las que tenía en su casa y le había quitado el seguro, según fuentes del caso.

Tras una breve discusión a los gritos, la mujer recordó un mensaje que su expareja le había enviado por WhatsApp minutos antes: “Voy a ir y te voy a matar. Te voy a cortar en pedacitos y me voy a llevar a la bebé”.

En determinado momento, según pudieron reconstruir los investigadores, Aguiar hizo un movimiento como si fuera a desenfundar un arma de su cintura. Camejo no dudó y disparó. Los balazos terminaron en un brazo del empresario y en el pecho, lo que le provocó la muerte en el acto.