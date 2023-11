“Una mala novela venezolana”: la “gran duda” del fiscal Machado sobre Ache y Balbi

Judiciales

El fiscal de Delitos Económicos de 1er Turno, Alejandro Machado, sigue adelante con la causa del otorgamiento de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. Desde el oficialismo argumentan que el decreto N° 129/014 —promulgado por la administración de José Mujica— obligaba al gobierno a darle el documento al delincuente.

Desde la oposición, en tanto, aseguran que el Poder Ejecutivo tenía otras opciones como darle un pasaporte temporal a Marset o demorar el trámite hasta que existieran certezas de la situación legal del narcotraficante.

Incluso, hay un documento de Cancillería que sugiere otorgar un documento temporal para que regrese a Uruguay, así como también una circular que propone como alternativa que Marset termine con el proceso judicial de Paraguay por el pasaporte falso por el que fue detenido en Emiratos Árabes Unidos, y que recién allí comenzara a tramitar el documento uruguayo.

Más allá de estas idas y vueltas, lo que preocupa a la Fiscalía sobre la expedición del documento uruguayo es la reunión que mantuvieron la exvicecanciller Carolina Ache y el abogado en ese entonces de Marset, Alejandro Balbi.

Durante la comparecencia del defensor el pasado lunes, el fiscal Machado insistió en varias ocasiones en el encuentro con Ache. Incluso, el titular de Delitos Económicos le aclaró a Balbi que debía “escarbar” porque tenía algunas interrogantes sobre ese encuentro y no obtenía respuesta.

Balbi contó que la reunión fue pura y exclusivamente para preguntarle a la exjerarca de Cancillería cuándo saldría la valija diplomática, porque él tenía intenciones de enviar el pasaporte de Marset a través de ese método. Machado lo interrumpió y le preguntó si no era más fácil enviar una comunicación a Ache vía WhatsApp, a lo que el defensor respondió que prefirió mantener las formas.

“Yo lo que le puedo decir es que no puedo responder cosas que no estaban bajo mi conocimiento, yo no sabía de las comunicaciones internas entre los viceministros de esa época”, agregó Balbi en referencia a los chats entre Ache y el exsubsecretario de Interior Guillermo Maciel.

Más allá de las explicaciones de Balbi, al fiscal Machado le seguían quedando dudas y respondió: “Es como una mala comedia venezolana, le van a decir los protagonistas, uno le va a decir al otro: ‘¿quién es el asesino?’. Van al corte, cuando vuelven de la pausa le dice: ‘bueno, vamos a tomar un café’. No cierra esa parte de la historia”.

Al fiscal Machado le queda la “gran duda” de qué sucedió en ese encuentro entre Ache y Balbi, según pudo saber Montevideo Portal. Incluso, ha dejado constancia en la carpeta investigativa al resaltar que ninguno de los involucrados “ha dado explicaciones claras sobre lo que sucedió allí”.

Machado también desconfía de que haya sido poco rato, como declaró el propio Balbi. De fondo, el fiscal sospecha que ese encuentro se pactó para hablar sobre temas relacionados al pasaporte de Marset que iban más allá de la fecha de salida de la valija diplomática.

