“Una huella nítida” y “fue polémico”: de Orsi a Javier García, los mensajes por Francisco

La muerte del papa Francisco generó mensajes y reflexiones de distintos dirigentes políticos uruguayos.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que Francisco “dejó una huella nítida” y “un camino a seguir”, al tiempo que envió “un abrazo a la comunidad católica”. “Se fue quizás en el momento en el que el mundo más lo necesitaba. De todas formas, supo decir siempre lo que sentía y pensaba a quien tuviera que escuchar. Hombre de fe y compromiso”, señaló también.

Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cosse señaló que “se extrañará su presencia siempre preocupada por los más pobres”.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, apuntó a su sencillez al destacar que “eligió el nombre del santo de Asís y decidió ser el papa de los pobres”.

“Alentó el cambio en la Iglesia con un estilo esencialmente pastoral, nos reenamoró a muchos y a veces calmó nuestras ansiedades recordándonos que los cambios duraderos son desde abajo y desde adentro, los hace el pueblo, la comunidad, y no un mandato jerárquico”, sostuvo el secretario general del Partido Socialista.

El jueves, con su fragilidad a cuestas, fue como todos los años, a una cárcel de Roma, tuvo un gesto con cada uno y al salir dijo con un hilito de voz y desde las entrañas: “Cada vez que entro en estos lugares, me pregunto: ¿por qué ellos y no yo?”.

Me conmoví y me pregunté otra…