“Una deuda”: una mujer fue raptada en plena calle mientras caminaba con su pareja

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Una pareja iba caminando por la calle en el departamento de Canelones cuando dos hombres llegaron en una moto, la raptaron y huyeron.

El hecho ocurrió en Pando. El hombre, de 38 años, denunció que caminaba junto a su pareja, una mujer de 34, por las calles Treinta y Tres y Varela. Allí “fueron abordados por dos hombres armados en una moto”, indica el parte policial difundido por la Jefatura de Policía de Canelones.

“Según el relato, los sospechosos se llevaron a la mujer a la fuerza bajo el argumento de una supuesta deuda de dinero”, indica el comunicado.

Poco después, el hombre “recibió mensajes y registros fotográficos”, acompañados de “amenazas de muerte”. No obstante, estos elementos “confirmaban el paradero de la víctima en una finca de la zona”, señala el parte policial.

Con las órdenes de allanamiento correspondientes, efectivos policiales procedieron a inspeccionar dos viviendas vinculadas a los sospechosos. En la primera de ellas, ubicada en las calles Carlos Roxlo y Perú, se logró rescatar a la mujer y detener al principal sospechoso, un hombre de 45 años. Allí también se incautaron “envoltorios y piedras de pasta base, marihuana, balanzas de precisión, dinero, municiones de diversos calibres, una chumbera, celulares y libretas con apuntes de venta”.

El allanamiento a la otra casa, cercana a la cañada de Burro Muerto, se realizó al mismo tiempo, y se logró detener al segundo delincuente, un hombre de 41 años. También se incautó “cerca de un kilogramo de marihuana, herramientas de procedencia dudosa, municiones y otra balanza de precisión”.

Ambos detenidos fueron llevados a declarar a la Justicia.

Así, el primero de ellos fue condenado como autor de “un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, un delito de privación de libertad agravada y un delito de tráfico interno de municiones, todos en régimen de reiteración real”. Se le dispuso una pena de tres años y seis meses de penitenciaría. El segundo, en tanto, fue condenado como autor de “un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones” a dos años y cuatro meses de penitenciaría.