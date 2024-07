“Una cosa de locos, una chica voló varios metros”: testimonios de uruguayos en avión

Internacionales

Tal como informáramos, el vuelo UX045 de la compañía Air Europa debió aterrizar de urgencia durante la madrugada en Natal, Brasil, debido a turbulencias que sufrió mientras cubría el trayecto desde Madrid a Montevideo.

De acuerdo con la información primaria, en el momento de la turbulencia muchos de los pasajeros dormían e iban sin el cinturón de seguridad. Varias personas se golpearon la cabeza contra el techo y cayeron de los asientos.

La empresa se expresó al respecto en su cuenta de X y dijo: “Nuestro vuelo UX045 con destino a Montevideo se ha desviado al aeropuerto de Natal (Brasil) a causa de fuertes turbulencias. El avión ha aterrizado con normalidad y los heridos de diversa consideración que se registraron ya están siendo atendidos”.

Turbulencia en viaje de Air Europa de Madrid a Montevideo, aterrizaron en Natal, sanos y salvos!????????

Los reportes indican que ninguno de los heridos está grave, pero sí con varios golpes. Incluso, por lo menos dos de las personas que viajaban en el avión fueron atendidas por cortes en la cabeza.

Uno de los pasajeros, identificado por el nombre de pila de Nelson, contó a la emisora puntaesteña FM Gente cómo fue la mala experiencia que le tocó vivir junto a su esposa.

“Veníamos en un vuelo normal desde Madrid, a eso de las dos de la mañana, todos durmiendo”, cuando se produjo “un golpe y turbulencia, como un escalón que hizo el avión. Nunca me había pasado, he volado muchas veces y nunca pasó una turbulencia así”, refirió.

Varios heridos en el Vuelo ux045 @AirEuropa de Madrid tuvimos que aterrizar de urgencia en natal después del incidente ! Fuertes turbulencias hicieron que volamos contra el techo, hay varias perdonas que se han quebrado o con contusiones fuertes. La aerolínea no responde

“Cuando estabilizaron el avión, estaban todas las tapas desencajadas. Un niño quedó dentro de las tapas de las maletas, una chica voló varios metros, varios fracturados, a mi señora le cayó un niño encima”, describió.

“Después de eso no hubo comunicación, hubo mucho silencio. A las tres de la mañana aterrizamos en Natal. Estamos varados, la tripulación se fue. No sabemos mucho más. Una cosa de locos, mucha gente lastimada, mucha gente mayor lastimada. Unos veinte facturados y muchos con golpes en la cabeza”, narró.

“Yo venía contra la ventana y no pasó a mayores. No tenía puesto el cinturón. Fue una turbulencia que no avisó, fue muy repentino ese escalón y el avión se fue a pique. Puede ser que el fuselaje haya sido afectado”, supuso.

“Hace horas que estamos acá sin comer y sin ningún tipo de respuesta. No hay nadie de la compañía que haya dado respuestas hasta ahora”, se quejó.

En similares términos se expresó Mariela Jodal, otra pasajera uruguaya que venía en el avión.

La mujer publicó en redes sociales imágenes de lo ocurrido, y criticó la inacción posterior de la compañía.

“¡Air Europa ausente! Luego del siniestro del vuelo UX 045, la tripulación se fue, nos dejaron varados en el aeropuerto de Natal. No nos dan información de cómo volveremos a Montevideo”, manifestó.

Air Europa ausente! Luego del siniestro del vuelo UX 045, la tripulación se fue, nos dejaron varados en el aeropuerto de Natal.

No nos dan información de como volveremos a Montevideo @AirEuropa pic.twitter.com/WHkNvfiVis — Mariela Jodal (@MarielaJodal) July 1, 2024

Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores

En la últimas horas, la Cancillería uruguaya emitió el siguiente comunicado:



El vuelo UX045 de la Aerolínea Air Europa que partió de Madrid con destino a Montevideo el día de ayer debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Natal, ante importante turbulencia y la presencia de presuntos heridos a bordo. En este sentido el Ministerio de Relaciones Exteriores informa:

* Los pasajeros que viajaban en la aeronave que necesitaron de atención médica fueron trasladados de inmediato al Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel de la ciudad de Natal y están siendo atendidos.

* El Consulado del Uruguay en Brasilia ha entrado en contacto con el Hospital y se encuentra recabando información y realizando seguimiento de la situación de los compatriotas que allí se encuentran.

* El hospital mencionado habrá de proveer a la brevedad posible, la lista de pacientes atendidos que será remitida inmediatamente a Montevideo.

* Solicitudes de información podrán ser encaminadas a la Oficina de Asistencia al Compatriota de este Ministerio, a través del correo electrónico asistencia@mrree.gub.uy y de los teléfonos (+598) 2 902 1010 internos 76242/6243/76244/76294.