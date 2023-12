“Una corneta”: el elemento hallado en barras del Parlamento en sesión por Casa de Galicia

Política

La sesión de la Asamblea General en la que se definió si se validaba o se rechazaba el veto del presidente Lacalle a parte del articulado de la ley que buscaba indemnizar a los trabajadores de la exmutualista Casa de Galicia culminó con gritos e insultos por parte de los exfuncionarios a los legisladores, desde las barras de la Cámara de Diputados.

Graciela Bianchi, quien ese día ocupaba la presidencia de la Asamblea General, dio la orden de desalojar las barras y de levantar la sesión, dado que no había “más asuntos” por tratar.

La senadora nacionalista dijo este martes a Radio Universal que le envió a la vicepresidenta Beatriz Argimón los informes de los servicios oficiales sobre el episodio.

“Me parece que es un hecho demasiado grave”, dijo Bianchi al informar que quien “tiene que tomar conocimiento” es la presidenta de la Asamblea General. “Que lo tomó ayer, porque yo ayer recibí los informes, oficialmente. Son oficiales, se los entregué a la presidente Argimón (y) conversamos con ella”, apuntó.

“O sea, a mí se me respeta con la investidura que me dio la ciudadanía, circunstancial pero me la dio; soy la tercera senadora más votada del partido más votado, mal que le pese a más de uno”, añadió Bianchi.

Consultada sobre si en ese informe se detallaba que se habían encontrado “una vuvuzela y una bandera”, la senadora respondió: “Menciona objetos que no son los habituales para entrar al Palacio Legislativo”.

“Lo que dice el informe, la palabra exacta con respecto a la vuvuzela dice ‘corneta’. Para ser más exactos. Pero yo no los estudié, para hacer un examen sobre eso, yo los recibí de los servicios oficiales, lo leí y se lo di a la presidente, no hagan más novela con el tema”, expresó Bianchi.

“Lo que pasa es que en este país perdimos la noción de que hay que controlar y en el Palacio Legislativo se controla”, concluyó.

Bianchi había denunciado este lunes que “comprobó” que dos diputadas del Frente Amplio (FA) “facilitaron el ingreso de personas a las barras con elementos extraños”, en la sesión del 6 de diciembre.