“Una cancha cada vez más embarrada”: analista argentino por previa de elecciones

Internacionales

Por Nicolás Arano

nicolasaranocomunicacion

En la recta final de cara a las elecciones legislativas provinciales que se llevarán a cabo el próximo 7 de setiembre en la provincia de Buenos Aires, Argentina atraviesa días cargados de turbulencias políticas y económicas.

El analista político y docente universitario Gustavo Marangoni advirtió sobre la complejidad del escenario actual, en un contexto en el que Buenos Aires concentra el 37% del padrón electoral y donde, además, se perfila el camino hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

Todo ello ocurre “en un clima económico enrarecido”, condicionado por la histórica tensión entre la tasa de interés y la cotización del dólar, un factor que genera incertidumbre tanto en los inversores como en la ciudadanía y en el propio ámbito político, que se mueve en lo que Marangoni describe como “una cancha cada vez más embarrada”.

A las dificultades económicas se suman los recientes escándalos políticos, tras la difusión de grabaciones de un exfuncionario que menciona presuntas coimas, en el marco de una campaña cada vez más áspera y polarizada.

A ello se agregan episodios de violencia en actos públicos del presidente Javier Milei en el Conurbano y disputas en la Cámara de Diputados que exceden lo habitual en el debate parlamentario.

Según Marangoni, estos factores presagian meses de turbulencia política por encima del promedio, lo que pone a prueba la capacidad de los distintos actores para sostener la gobernabilidad en un año electoral decisivo para el futuro del país.

