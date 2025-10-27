Internacionales

“Una cámara de gas”: obra mal hecha habría causado muerte de modelo y su hija

La modelo brasileña Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija, Miana Sophya Santos, de 15, fueron encontradas muertas dentro de su apartamento en Barra de Tijuca, Río de Janeiro, el pasado 10 de octubre

Esa noche vecinos llamaron a los bomberos y la policía tras percibir un fuerte olor en el piso 11. Cuando los uniformados derribaron la puerta, encontraron a ambas muertas. La joven estaba en la sala y su madre en un dormitorio.

Los cuerpos no presentaban señales de violencia, y las autoridades iniciaron una investigación con todas las posibilidades abiertas. Posteriormente, el informe forense estableció que las víctimas murieron por intoxicación por monóxido de carbono.

Ahora, dos semanas más tarde, las pericias apuntan a una probable causa de la tragedia: una obra mal ejecutada.

El ingeniero Jorge Olmar, presidente de la Asociación Brasileña de Organismos de Inspección Acreditados de Sistemas de Gas Combustible y Eficiencia Energética (Abraipe), explicó en declaraciones al portal noticioso G1 que la intervención realizada “no logró direccionar los gases del apartamento hacia un área externa”.

El informe de Abraipe detalla que el conducto de escape de la calefacción de gas del apartamento terminaba dentro del salón (tal como se marca en la imagen con un círculo rojo), cuando debería haber salido por la fachada. Abraipe no había revisado las instalaciones.

"Prácticamente creó una cámara de gas. Si se deja en el ambiente, el monóxido de carbono es uno de los más letales. La absorción por el cuerpo es muy rápida e intensa. Dependiendo de la situación, en quince minutos estás dormido y en poco tiempo estás muerto", dijo Olmar.

Especialista en gas y eficiencia energética, Olmar reforzó la advertencia de que la población no debe permitir la acumulación de monóxido de carbono en ambientes cerrados.

"Se acumula silenciosamente en el ambiente, debido a problemas de ventilación o de equipo, y causa este tipo de tragedia. La inspección periódica es esencial. Si se trata de una vivienda multifamiliar, es aún más importante", señaló.

De acuerdo con el citado medio, el inmueble, sufrió reformas que modificaron el diseño original y comprometieron la ventilación y la extracción de gases.

Estos cambios provocaron la acumulación de CO en varias estancias, como el dormitorio, el baño y la sala de estar. El informe también destaca que la propiedad contaba originalmente con una caldera eléctrica, no la de gas que está instalada actualmente.

Las irregularidades en la instalación de gas fueron descubiertas el pasado viernes (17), día en que la Policía Civil realizó una inspección complementaria al apartamento.

“La calefacción fue instalada de forma totalmente irregular y la salida de gas de la chimenea está dentro del propio apartamento”, explicó el abogado de la familia, Rodrigo Moulin.

El jefe de la Comisaría 16ª (Barra da Tijuca), Neilson Nogueira, afirmó que las investigaciones continuarán para determinar quién fue el responsable de la fuga de monóxido de carbono en el interior del apartamento.

Naturgy, empresa suministradora de gas, emitió un comunicado en el que lamentaba la tragedia, per también recordaba que “Los equipamientos internos son responsabilidad del propietario, quien debe mantenerlos en perfecto estado”.

Actualmente existen en Brasil 43 empresas autorizadas para la instalación y mantenimiento de esos equipos, pero de momento se ignora si fue una de ellas la que trabajó en el apartamento en cuestión.