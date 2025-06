“Un testamento hecho”: Topolansky contó qué hará con la chacra del Rincón del Cerro

Política

Tras la muerte de su esposo, el expresidente José Mujica, Lucía Topolansky volvió a retomar sus “rutinas”, que también incluyen dar entrevistas. En esa línea, la referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) adelantó qué hará con la chacra de Rincón del Cerro que compartía con el exmandatario, qué la “ayuda” a transitar su duelo y su opinión sobre la polémica en el Instituto Nacional de Colonización (INC).

En diálogo con VTV Noticias, la exvicepresidenta de la República anunció que la chacra continuará en funcionamiento. “Estoy haciendo algunos trámites de BPS para que pueda trabajar alguna gente. Va a seguir con algunas cosas que tenemos. Esta chacra está a nombre mío desde que se compró; no tengo hijos y tengo un testamento hecho, va a quedar para la organización política”, dijo Topolansky.

La exsenadora sostuvo que, de a poco, retoma sus rutinas. “Uno no se puede quedar mano sobre mano, no es recomendable, menos a la edad que yo tengo. Si te quedás quieto metido en un pozo no salís más, tenés que retomar tu rutina y rehacer tus cosas. A mí me ayuda mucho mi condición de militante. Voy a militar hasta el último día de mi vida”, sostuvo la exvicepresidenta.

La referente del MPP también se refirió a la polémica en torno al INC, después de que durante el velorio de Mujica el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunciara que el gobierno compra una estancia de más de US$ 32 millones en honor al expresidente.

“No sé si fue oportuno o no porque no tenía nada que ver. Se resolvió ese día porque era el último por ley que tenía el instituto y se reunía el directorio. Primaron los sentimientos sobre la razón”, sostuvo Topolansky sobre el anuncio que terminó con la renuncia del entonces director del INC, Eduardo Viera.