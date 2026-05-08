“Un segundo”: el relato de la mujer que denunció que taxista entró a su casa a la fuerza

Montevideo Portal

Una mujer denunció ante la Policía y Radio Taxi 141 que un taxista la abordó, ingresó a su casa a la fuerza e intentó abusar de ella. “Yo no lo invité a mi casa y, cuando me di vuelta y miré para atrás, lo tenía ahí. Es un segundo”, relató la víctima.

La historia comenzó cuando ella recibió una silla a través de ese taxi. El conductor le dijo que era “muy pesada” y se ofreció ayudarla, a lo que ella replicó que no. El hombre insistió y ella reiteró su respuesta negativa, mientras agarró la silla y comenzó a entrar a su domicilio.

“Cuando llegué a mi casa él ya estaba atrás mío. Agarra la silla y yo dije ‘ponela atrás de la puerta’, para que no entrara más”, narró, entrevistada por Subrayado (Canal 10) este viernes.

El taxista puso la silla, giró y cerró la puerta de la casa, y dejó la llave “arriba de una estantería”. “Yo ya veo cómo viene la situación y él empieza ‘pobrecita, estás solita, qué horrible’”, continuó la mujer. Según indicó, el hombre la “abrazaba” y, cada vez que lo hacía, la “manoseaba”.

Ella intentó escudarse al poner los brazos cubriendo su pecho e intentó retirar su cuerpo y “generar una distancia”, pero “se hacía muy difícil”.

“Fueron varias veces y yo trataba de pensar cómo zafar de esa situación”, apuntó, y sostuvo que la única solución que se le ocurrió fue que sonara un teléfono para que pudiera pedir ayuda.

De hecho, eso fue lo que ocurrió: la víctima trabaja de forma remota y tiene tres teléfonos “que tienen que estar activos y funcionan todo el tiempo”, dijo. En un momento uno de ellos sonó y ella aprovechó a mandar un mensaje a su novio: “Le puse ‘el taxista se me metió para adentro, ayúdame; trancó la reja, trancó la puerta, no sé qué hacer’ y le pasé el contacto de un vecino”.

Acto seguido, se disculpó con el taxista para atender al vecino, pero él “agarró y se fue para el baño”.

“O sea, no se iba”, enfatizó la mujer, y mencionó que fueron unos 30 minutos que el taxista permaneció dentro de su casa.

A esta situación se le suma que, a los cinco o diez minutos de irse, el conductor del taxi le mandó un mensaje. “¿Y? ¿Cómo estás?”, leía el texto.

Tal como informáramos, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, negó que exista denuncia. “En esos casos siempre hacemos la investigación que podemos hacer nosotros como empresa. No nos llegó la denuncia a nosotros en forma directa de esa usuaria, no hemos podido comprobar la certeza de la denuncia”, dijo a Telemundo.