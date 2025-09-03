“Un poco perdido”: en confusa confesión, Lilita Carrió dijo que tiene un novio de 95 años

Internacionales

Después de que su imagen en un programa de Almorzando con Mirtha Legrand, en el que admitía que estaba de novia, se volviera un meme, la exdiputada argentina Elisa Lilita Carrió hizo una confusa confesión de su nueva relación amorosa con un hombre 25 años mayor.

“Tengo un novio. Tiene 95 años. Está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien”, contó la líder de la Coalición Cívica de Argentina en diálogo con 540°.

Carrió dijo que está en la “tercera edad” porque pronto cumplirá 70. “Me lleva 25 años. Es una buena diferencia. Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya”, agregó.

Al ser consultada sobre qué otras actividades realizan con su novio, la política argentina dijo que su “relación se reduce a la ternura”. Carrió dijo también que en su vínculo amoroso “está prohibido comunicarse por Tinder o por WhatsApp porque genera ansiedad”.

“Hay cariño, hay ternura, que es lo que le falta al mundo. Él es muy famoso y yo soy muy famosa. Ahora soy nothing”, concluyó la exdiputada. Los periodistas dudaron del relato de Carrió, quien también se sumó a la ironía.