“Un mimo al alma”: policías asistieron un parto de mellizos y salvaron a uno de ahogarse

Policiales

Un grupo de policías asistieron un parto de mellizos en Punta de Rieles y salvaron a uno de los niños de ahogarse, tras lograr sacarlo sin problemas a pesar de que salía de nalgas.



Ocurrió este viernes a la mañana. “Una vez arribados al lugar encontramos a la señora en una cama de dos plazas; manifiesta ya haber tenido uno y que vendría otro en viaje. Con la asistencia y colaboración de los compañeros, cortamos el primer cordón umbilical del niño que ya había nacido y a posterior asistimos al segundo, que venía en viaje”, contó el agente Jackson Rodríguez en una rueda de prensa consignada por el Ministerio del Interior.

“Este ya venía más complicado, porque como se conoce en la jerga era un parto de nalgas. El chiquito venía de nalgas, entonces lo ayudamos moviéndolo para que él saliera, sacara las piernitas primero —que fue lo que pasó—, el tórax, los bracitos. Quedó trancada la parte de la cabecita y la madre como que se me desvanecía en ese momento. Entonces, le solicité que hiciera un último esfuerzo y con los deditos tratamos de no lastimar al bebe y tratar de ayudarlo a que saliera”, dijo el policía.

Comentó que, “obviamente, el niño estaba ahogado en líquido amniótico”, por lo que le pusieron boca abajo y le dieron “unos golpecitos en la espalda” tras los que el bebe reaccionó. “Hace un bufido, una desinflada, toma aire y llora”, agregó.

“De forma inmediata lo envolvimos en todas las frazadas que pudimos encontrar y trasladamos a la madre y al pequeño a la policlínica de Malinas. Y con el resultado de que gracias a Dios ellos están bien de salud. Los tres, la madre y los dos hijos”, apuntó Rodríguez.

Dijo que la niña, la primera en salir, “presentaba un temita de hipotermia por el ambiente, que era muy frio” y porque “no estaba totalmente tapadita”.

“Entonces apuramos el corte de ese cordón, que ya estaba afuera. Solicitamos a los compañeros que se trasladaran conjuntamente con el papá, para que vinieran a policlínica de Malinas en primera instancia. Ahí, a posteriori, nos encargamos del segundo parto”, afirmó.

Marcelo Juárez, otro de los policías que participaron, dijo que se trató del segundo parto que tuvo que asistir. “La verdad que para nosotros es una alegría tremenda”, expresó.

La madre, Karina Techera, dijo: “Yo nunca me lo esperé, pero fue en un segundo. La policía llegó y ya me ayudó a sacar a la nena. Y gracias al policía, porque la nena estaba ahogada y yo en ese momento, si estuviera sola, no sabría qué hacer”.