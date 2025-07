“Un guante que salía de la nieve”: de milagro rescataron a pareja sepultada por un alud

Internacionales

Un hombre y una mujer de 50 y 45 años estuvieron muy cerca de perecer durante una excursión cerca de Ushuaia, Argentina. Atrapados por un alud, sin equipo de emergencia ni posibilidades de salir por sus propios medios, fueron rescatados cuando llevaban más de una hora de tribulación.

Por fortuna, Alfonso Lavado, Facundo Ureta y Mateo Archilla, tres eximios montañistas, recorrían la zona de Cerro Carbajal y, casi por milagro, notaron la tragedia que estaba desarrollándose en medio de la inmensidad blanca.

“Ayer en Ushuaia fue un domingo de sol y nieve hermoso, para disfrutar al aire libre. Con dos amigos con los que nos gusta salir, fuimos temprano a disfrutar de la montaña con nuestras tablas, escalando y bajando. Tipo 15:00 estábamos en el Cerro Carbajal esperando para el último descenso, haciendo tiempo hasta que una nube se corriera y poder descender con las tablas”, contó Lavado en declaraciones recogidas por el periódico La Nación.

“En eso miramos para el otro lado de la montaña y notamos que había caído una avalancha hacía pocos minutos. Empezamos a mirar con detalle la corona de la avalancha. Cuando vemos el lugar donde la nieve se había depositado, notamos un pequeño movimiento: era un guante que salía de la nieve y que alguien estaba agitando, tratando de que lo vieran”, explicó el montañista.

“Ahí nos dimos cuenta de que había alguien enterrado. Estábamos más o menos a 500 metros de distancia; nosotros en la cumbre y ellos por Laguna Turquesa, en el fondo del valle”, agregó.

“Rápidamente, Facundo bajó por la cara este de la montaña y ahí se dio cuenta de que había dos personas enterradas en la nieve. Estábamos a 500 metros más o menos, pero el descenso es cuestión de minutos”, continuó Lavado.

“Yo me quedé en la cumbre. Después de dar el alerta a la Comisión de Auxilio con nuestro equipo de comunicaciones, descendí yo también y ahí los tres con nuestras palas y equipo técnico cavamos para sacar a las dos personas que estaban totalmente enterradas por la nieve”.

Cuando divisaron el movimiento saliendo de la nieve, eran cerca de las 15.30. Fue entonces cuando lograron comunicarse con la Comisión de Auxilio para activar el protocolo de rescate, con un helicóptero incluido. Sin embargo, fueron los tres montañistas quienes salvaron a la pareja.

“Cavamos cerca de media hora hasta que los sacamos. El momento fue único: nos abrazamos. No podíamos creer lo que estaba pasando y el milagro de haber visto ese guante en la inmensidad de la montaña. Estaban ambos con hipotermia, pero sin heridas de gravedad. Les dimos mantas térmicas, ropa seca y té caliente. A eso de las 18:00 llegó el helicóptero de Heliushuaia y los evacuaron”, detalló el joven.

Andrés Schaller, referente de Defensa Civil en Ushuaia, valoró la tarea de los tres montañistas devenidos en improvisados —pero eficaces— socorristas.

“Las personas que estaban enterradas fueron sacadas de la nieve antes de que lleguemos. Lo hicieron los tres montañistas que estaban correctamente equipados y tienen mucho conocimiento de la montaña y cómo realizar rescates. Más allá de la hipotermia, [la pareja rescatada] no tenía lesiones graves. Lo emocional fue importante; tenían mucha felicidad cuando los rescataron, porque probablemente se dieron cuenta cuando cayó la avalancha que las condiciones eran muy complejas, en un lugar solitario, lejano y sin emisores que permitan ubicarlos”, dijo Schaller, según publica el citado medio.

El funcionario aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje a todos quienes deseen aventurarse en la zona. “Es clave salir a la montaña con equipos de seguridad. La gente no tiene información y pone en riesgo su vida si no tiene el equipamiento adecuado. Hay avalanchas permanentemente, no hay que confiarse”, aconsejó.